◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースの大谷翔平選手が満塁のピンチを抑え、雄たけびを上げました。

大谷選手は前回の第4戦の先発登板から、中3日で優勝のかかった第7戦の先発マウンド。1番打者として初回の攻撃でいきなり安打を記録します。さらに進塁の際にはスライディング。足には泥がついた状態でマウンドに上がります。

初回の守りでは、先頭打者のジョージ・スプリンガー選手に安打を許しますが、2番のネーサン・ルークス選手をスプリットで空振り三振。前回の対戦で本塁打を許したウラジーミル・ゲレロJr.選手には、160キロのストレートで見逃し三振。さらに走っていたスプリンガー選手が盗塁死となり、三振ゲッツーで初回をゼロに抑えます。

2回は先頭打者に四球を与え、続くアディソン・バーガー選手にも安打を許し、ランナーが得点圏へ。それでもアレハンドロ・カーク選手、ドールトン・バーショ選手と抑え、2アウト。8番のアーニー・クレメント選手に安打を浴びて満塁となりますが、9番のアンドレス・ヒメネス選手をインコースのストレートで空振り三振。大谷選手は雄たけびを上げました。