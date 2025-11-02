「ゲーム7に真美子さん降臨」ドジャース夫人会も白の統一スタジャンで気合十分　「やるべきことはまだ残っている!!!!」

第7戦先発の大谷翔平と妻・真美子さん(C)Getty Images

ドジャースは現地時間11月1日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に臨んだ。ここまで対戦成績3勝3敗。泣いても笑っても、今季最終戦だ。大一番の先発マウンドは、第4戦から中3日で大谷翔平に託された。

【写真】ゲーム7に真美子さん降臨！ドジャース夫人会の集合写真をチェック

試合に先立ち、「ドジャース・ワイブズ」が公式インスタグラムを更新。ポストシーズンでは恒例となっている“夫人会”の集合写真を公開した。前日は姿がなかった大谷の妻・真美子さんも中央付近に収まっている。文面には「WSゲーム7…やるべきことはまだ残っている!!!!」と記し、気合が伝わってくる。

第6戦はオフホワイトのトレンチコートで統一されていたが、この日は白地に青の「Dodgers」ロゴが入ったスタジャンを皆が着用。装い新たにした“戦闘服”に対して、フォロワーも「このジャケット大好き」などと興味津々だ。

そして、多くの視線が真美子さんに集中。コメント欄には「ゲーム7に真美子さん降臨」「真美子さんも居て安心したわ」「真美子さんも居てくれる」「真美子と一緒に、ドジャースはワールドシリーズで優勝することができます」といった声が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]