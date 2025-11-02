大阪市から２０億円以上の加算金を過大に受け取っていた疑いが浮上した三つの就労継続支援Ａ型事業所は、利用者を半年間、事業所のスタッフとして雇用する「一般就労」を繰り返す手法が、自立や成長につながるとアピールしていた。

複数の元利用者は読売新聞の取材に「一般就労になっても仕事の内容は変わらなかった」と明かした。市は実態を調査する。

「３６ヵ月プロジェクト」

「何度でもチャレンジできる」「６ヵ月毎の昇給となります」――。読売新聞が入手した利用者向けのパンフレットには、そんなうたい文句が並んでいた。

この手法は３事業所で、「３６ヵ月プロジェクト」と称されていた。流れはこうだ。「第１ステージ」として、まず利用者はＡ型事業所と雇用契約を結び、支援や配慮を受けながら働く。パンフレットではこの雇用を「Ａ型就労」と呼んでいる。

そこで一定の評価基準に達した利用者は、「第２ステージ」として半年間の「一般就労」に進む。事業所の生活指導員や職業指導員として働き、「支援する側としてチャレンジしてもらう」としている。

その後、「第３ステージ」として一般就労の成果や課題を評価し、課題が見つかれば、Ａ型就労に戻って再び訓練を積む。「次の一般就労チャレンジに向けて準備を再開してもらう」と説明されていた。

関東や中四国も

３事業所はいずれも、２０１２年に設立された福祉関連会社「絆ホールディングス」（絆ＨＤ、大阪市）の子会社などが運営している。絆ＨＤ傘下には３事業所を含めて五つのＡ型事業所がある。利用者は近畿が中心だが、関東、中四国に住む人もリモートで勤務していた。

読売新聞の取材に応じた３事業所の複数の元利用者によると、「３６ヵ月プロジェクト」は約５年前に始まり、この手法は少なくとも今年の春頃まで続いていた。

発達障害のある３０歳代の女性は２３年まで数年間、利用した。「３６ヵ月プロジェクト」の説明を聞き、「少しずつ仕事に慣れていける制度」と期待したという。ただ、コロナ禍のため大半は在宅勤務で、職員から「自習してください」と言われ、パソコンの勉強などに取り組んだ。一般就労に切り替わる際は、「来月から変わります」と告げられただけで、仕事の中身は何も変わらなかったという。女性は「能力を高めたかったが、日に日に無力感が強くなっていった」と振り返った。

動画見るだけ

２３〜２４年に約９か月間働いた、精神疾患を抱える３０歳代の女性は「事務所内のパソコンで好きな動画を見るように言われ、何の指示も受けなかった」と話した。利用者の中には、アニメ動画をずっと見ている人もいたという。

１か月ほど過ぎた頃、週４日は自宅でのリモート勤務となった。何もせず過ごす日も多く、スキルアップにつながる支援もなかったが、約半年後に「一般就労になったから、時給が５０円上がった」と言われたという。女性は事業所側に支払われる給付金が記載された書類を見て驚き、加算の制度を調べて不信感を抱いた。一般就労に移って半年がたつ前に退職を願い出ると、職員に「もう少しでいいからいてくれ」と懇願されたという。

３０歳代の男性は今春まで約１年半、事業所に通い、実際に商品の袋詰め作業などに携わっていた。利用開始から少し経過して一般就労に変わり、半年後にＡ型就労に戻ったという。「一般就労になっても、やることは一緒だった」と話した。

制度の趣旨かけ離れた手法

「就労移行支援体制加算」で手厚い加算が設定されているのは、ハードルの高い障害者の一般就労を促すためだ。今回、三つのＡ型事業所で導入されていた手法は制度の趣旨からかけ離れていると言わざるを得ない。

Ａ型事業所は２００６年施行の障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）で導入された。民間企業も参入が可能で、事業所は全国で４０００か所以上ある一方、不適切な給付金の受け取りが問題となるケースは後を絶たない。

加算金の原資は税金だ。国や大阪市は支援の実態がどうだったのかも含め、徹底した調査を行う必要がある。（鈴木彪将）