「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手兼ＤＨ」で先発マウンドに上がり、立ち上がりを３人で無失点に抑えた。だが三回にビシェットに痛恨の先制３ランを被弾。まさかのＫＯ劇となった。

初回の第１打席で中前打を放ち、ユニホームが泥にまみれた中、準備にやや戸惑った。いつもより遅れてベンチを飛び出し、駆け足でマウンドへ。いきなりスプリンガーに対してカウント３ボールとなり、５球目を左前にはじき返された。

続くルークスにも初球の変化球が引っかかる状況。それでもギアを上げて４球目に１６０キロをたたき出した。最後は鋭く落ちるスプリットで空振り三振に斬った。

第４戦で逆転弾を浴びたゲレーロＪｒ．には４球目に１６１キロ。最後はフルカウントから見逃し三振に斬り、スプリンガーがスタートを切っており三振併殺となった。

二回は先頭・ビシェットを四球で歩かせ、バーガーには右前打を浴びた。ここから２死を奪ったがクレメントに右前打を浴びて２死満塁のピンチ。ここでプライアー投手コーチがマウンドへ。ヒメネスを打席に迎え、モーションをノーワインドアップに変えた。力強いボールで追い込むと、最後は１５９キロで空振り三振。マウンドで吠えて右拳を握った。

しかし三回、スプリンガーに安打を許し、犠打で二塁へ進められた。暴投で三塁に進んだところでベンチはゲレーロＪｒ．を敬遠。だがビシェットに浮いたスライダーを捉えられ、バックスクリーン左にたたき込まれた。痛恨の先制３ランに珍しく両手を膝についてうなだれた。ここでロバーツ監督が出て交代を告げた。

大谷は第４戦でワールドシリーズ初先発。前日に延長１８回を戦い抜いた疲労があったにも関わらず、ゲームを作った。だが七回にピンチを招いて降板。リリーフ陣が打ち込まれ七回途中４失点で黒星を喫していた。

この日のブルペンでは珍しく、時間ギリギリまでボールを投じた。アイアトン通訳と笑みを浮かべながら言葉をかわすシーンもあった。