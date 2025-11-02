Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ°úÂà¤·¤¿¹á·îÎÉÂÀ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¡Ä¡×¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£²£¸¡ÛÊ¿À®£²£´Ç¯¡Ê£²£°£±£²Ç¯¡Ë¤Ëà¶áÅ´ºÇ¸å¤Î¥É¥é£±á¹á·îÎÉÂÀ¤Ï¡¢¶áÅ´¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ð¤Æ¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤Çµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤ÈÀèÈ¯¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹çÃ×¡££±£²Ç¯£±£±·î£µÆü¤ËÅìÌî½Ô¡¢»³ËÜÏÂºî¤È¤Î£²ÂÐ£²¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢°¤ÆîÅ°¤È¤È¤â¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£µÇ¯¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¤Ï£´·î£¹Æü¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ°ì·³¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£³ÅÀº¹¥ê¡¼¥É¤Î£¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÅÐÈÄ¡££±²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤â·Ð¸³¡£¤³¤Îº¢¤Î¹á·î¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤ë´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤µ¡¢¼èºà¤ËË¬¤ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¿ô¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤ë¤È£±£¹»î¹ç¤Ç¾¡ÇÔ¤Ê¤·¤Î£³¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£±£¶¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¡¢Æó·³¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤ÎÃæ·Ñ¤®¤ÎÅêµå¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£¶Ç¯¡Ê£±£´Ç¯¡Ë¤Ï¹Åç¤«¤é£Æ£Á¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤ÎÂçÃÝ´²Åê¼ê¤ËÇØÈÖ¹æ£±£·¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹á·î¤Ï¶áÅ´ÆþÃÄ»þ¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µð¿ÍÆþÃÄ»þ¤â°ì´Ó¤·¤Æ£±£·¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£·¤ò¾ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹á·î¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¶áÅ´¤Ç¤âÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¹âÌÚ¹¯À®¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿£±£³¤ËÊÑ¹¹¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£´£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¾¡£²¥»¡¼¥Ö¡¢£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡£µð¿Í¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·µð¿Í¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤·¤Æ°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾ï¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤¬¹ë²÷¤Á¤ã¹ë²÷¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÍè¤Æ¤Î°ãÏÂ´¶¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¹á·î¤Îµð¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¤½¤¦Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿À®£²£·Ç¯¡Ê£±£µÇ¯¡Ë¤Ï¿·¿Í¤Î¸Íº¬ÀéÌÀ¤ä¡¢Ãæ·Ñ¤®Å¾¸þ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿µÜ¹ñÌº¾ç¤é¤Î³èÌö¤Ë²¡¤µ¤ì£±·³½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¸åºÇ¾¯¤Î£±£´»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¾¡ÇÔ¤Ê¤·¤ÎËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£·¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£²£¸Ç¯¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï£´£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£¶¤È³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤«¤é£±£°·î£´Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¹á·î¼«¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££··îËö¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Î´ü¸Â¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤â°ì·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æó·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Øº£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢ÈùÌ¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹á·î¤â´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë°Ê¾å¤Ï¸½Ìò¤òÄü¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾µåÃÄ¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÏº÷¤·´õË¾¤·Ê¿À®£²£¸Ç¯¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë£±£±·î£±£²Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£±£²µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥·¡¼¥ÈÂÇ·â·Á¼°¤ÇÂÇ¼Ô£³¿Í¤ÈÂÐÀï¤·Èï°ÂÂÇ£²¡£
à¶áÅ´ºÇ¸å¤Î¥É¥é£±á¤Ï£Î£Ð£ÂÄÌ»»£³£·£±»î¹ç¡¢£±£¸¾¡£±£°ÇÔ¡¢£³¥»¡¼¥Ö¡¢£·£·¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¸£¸¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£