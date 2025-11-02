TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第4話が11月2日（日）に放送される。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。

主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストが名を連ねる。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。

『ザ・ロイヤルファミリー』第4話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

栗須（妻夫木聡）は調教師の広中（安藤政信）に呼ばれ、日高地方の育成牧場を訪ねる。耕造（佐藤浩市）が1億円で買ったロイヤルホープは競走馬になる訓練を受けるため育成牧場に移ったが、警戒心が極端に強く、手練れのスタッフもお手上げでジョッキーも見つからないと言う。

そんな中、栗須と広中はある人物に希望を託す。岩手競馬所属の金髪のジョッキー・佐木（高杉真宙）だ。しかし、地方競馬のジョッキーの佐木が中央競馬の騎手免許を取得するのは困難な上、彼はかつてとある問題も起こしていた･･･。

佐木の腕を信じる栗須は、記者の平良（津田健次郎）の協力を得ながら粘り強く交渉する。その頃、ロイヤルヒューマン社にもあるスキャンダルが発覚し、優太郎（小泉孝太郎）が対応に当たるが･･･。