“韓国で最も美しい女優”を妻に持つ歌手「子ども以上に妻が一番」　奥さんが“最強すぎて”共感できないとも

歌手RAINが「妻と僕、2人だけ」と語り、“韓国で最も美しい女優”と呼ばれる妻キム・テヒへの特別な愛情を明かした。

《写真》キム・テヒ、不意打ちショットも国宝級！

RAINは最近、自身のYouTubeチャンネル「Season B Season」に「1年ぶりに帰ってきた！漢江（ハンガン）でお見合いをセッティングしたチョン・ジフン（本名）の近況」というタイトルの新エピソードを公開した。

このコンテンツでRAINは、ファンと漢江でピクニックを楽しみながら、悩み相談にも応じた。あるファンが「人間関係が少し難しく感じる。以前はすぐに仲良くなれたのに、30代半ばになってからはお互いに慎重になり、消極的になってしまうのが悩み」と打ち明けた。

するとRAINは「人間関係では期待をしてはいけない。期待すると失望し、それが苦しみになる」ときっぱりと語った。

（画像＝「Season B Season」）RAIN

RAIN自身も友人や知人との関係で傷ついた経験を明かし、「『自分は真心で接しているのに、なぜあの人たちはこうなんだ？』と思うことがあった。そのなかには僕を裏切る人たちもいた。最初は腹が立ったが、次第に期待しなくなった。家族でさえ自分を理解するのは難しい」と振り返った。

さらに「結婚すれば、結局は妻と僕、2人だけだ」と語り、キム・テヒへの愛情をにじませた。これに対しファンが「奥さんが“最強すぎて”共感できません」と冗談を言い、笑いを誘った。

また、RAINは妻キム・テヒとの関係について「本当に友達のように仲がいい。僕が“あ”と言えば、彼女は“うん”と返す。息がぴったり合うからとても楽しい。“馬が合う”という言葉は、まさにこういう関係を指すのだと思う。友達であり、愛する人でもある」と率直に語った。

特にRAINは「子どもも大事だけど、それ以上に妻が一番。まだ子どもを嫁がせたわけではないが、最終的には妻さえいれば十分だ。友達には期待しない。結婚したりすると、関係が遠くなる可能性がある」と付け加えた。

（画像＝「Season B Season」）RAIN

RAINとキム・テヒは5年間の交際を経て2017年に結婚。同年に第1子となる長女が誕生し、2019年9月には次女を出産。幸せな家庭を築いている。

（記事提供＝OSEN）

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。