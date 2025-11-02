元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が2日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。高市早苗首相（64）の外交を評価した。

高市首相は26日にASEAN首脳会議に出席。その後米国、韓国、中国首脳らと立て続けに会談を行った。

橋下氏はこれらについて「この短い準備期間の中で、よく外交されたなあというふうに思います」と評価。

「日本の国力、国の力からすれば、この外交が日本のラインです、外交ラインですよ」とし、「ただ高市さんがやった外交って、歴代の総理も大体このラインでやってたんですが、一部高市さんを支持する人たちは、こういう外交について“いや、腰砕けだ”とか“弱腰だ”とか“親中”だ“媚中”って散々批判していたと思うんです」と述べた。

続けて「僕は高市さんのこの外交は立派だと思うし、これが日本の外交のラインだと思うんですが」と称賛し、「だから今後ね、この高市さん、総理になる前いろんな主張はしていたけれども、後で村山談話の話もしたいんですけれども、そういうむちゃな主張はもうやめて、この現実的な外交、これが日本の外交ラインだっていうことを、国民も、それから一部高市さんを支持している強硬保守派と言われる人たちも、ちょっとそこは認識してもらいたいと思いますね」と力を込めた。