¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤·¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â±¿Æ°¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤º¤Ë¸ºÎÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¡ÚÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡Û
ÂÎ·¿°Ý»ý¤ä·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð±¿Æ°¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ÈîËþ¡¦»éËÃ´Î¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÈø·Á»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¿©»ö½Ñ¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢±¿Æ°·ù¤¤¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¶Ú¥È¥ìÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
¢£»³¸ý¡¡¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦½÷À¡Ë
40ÂåÈ¾¤Ð²á¤®¤ÎÆÈ¿È´Ç¸î»Õ¡£»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤¯¤ëÉÔÀÝÀ¸¤ÊÀ¸³è¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢ÂÎ½Å¤ÏÁý²Ã¡£Èè¤ì¤ä¤¹¤µ¤äÂÎ¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈîËþ¡¦´Îµ¡Ç½¾ã³²¡¦¹â·ì°µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈîËþ²ò¾Ã¤È»éËÃ´Î¡¦ÅüÇ¢ÉÂ²þÁ±¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡Ù¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á°²ó¤Î¼õ¿Ç¤Ç¿©»ö¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ä¡Ä
¶ÚÆù¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡ÖÂÎ½Å¤Ï¤È¤â¤«¤¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÀÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï¤â¤¦1¤Ä¼è¤êÁÈ¤à¤È¤è¤¤¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï±¿Æ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤â¤½¤â±¿Æ°¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÏÂÎ¤¬½Å¤¯¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ÚÆù¤ÏÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ª»Å»ö¤ÇÂÎ¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶ÚÆùÎÌ¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ë¤âÂ¿¾¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ºÎÌ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þÅÀ¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±¿Æ°¤Ê¤·¤Ç¸ºÎÌ¤¹¤ë¤È1¥«·îÌÜ¤«¤é»éËÃ¤È¤È¤â¤Ë¶ÚÆù¤â¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£»éËÃÎÌ¤È¶ÚÆùÎÌ¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÆ±»þ¤Ë¸º¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¶ÚÆùÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÈîËþ¤ÎÊý¤Ï¡¢1¡Á2¥«·î´Ö¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Û¤ÉÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¿Æ°¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÉÔÂ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¶ÚÆùÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¶ÚÆù¡×¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª
¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¤«¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ç¤Ï¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÚÆù¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¸ºÎÌ¤ÎÀ®²Ì¤â½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿©¸å30Ê¬°ÊÆâ¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¥¹¥í¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÂÎ¤ò¾å²¼¤·¤Ê¤¬¤é1Ê¬´Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿Æ°¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¶ÚÆù¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¤è¡£¿©¸å·ìÅüÃÍ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ÇÀÝ¤Ã¤¿Åü¤¬»éËÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
±¿Æ°¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¥à¥ê¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢1Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Âð¤Ê¤é¿©»ö¤ÎÁ°¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸«¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ÐÌ³Àè¤ÇÍ¶¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÈë·í¤Ç¤¹¤è¡×
Æ±´ü¤ÎS¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤È¤ª²Û»Ò¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤ã¤Í¤¨¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Á°¸þ¤¤À¡£
¡Ö±¿Æ°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òËÉ¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹ü³Ê¶ÚÎÌ¤¬¤â¤È¤â¤È¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¶Ú¥È¥ì¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¥¤¥¹¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¿Ç»¡¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤´¤È¤¯ÈáÁÔ¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÆ¤ÓÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
¡¡±¿Æ°½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥¹¥í¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Á°·î¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.5Ô¤òÃ£À®¡ª¼ñÌ£¤Î³èÆ°¤âºÆ³«¡ª
ºÇ½é¤Î1¥«·î¤ÏÁ´¤¯ÂÎ½Å¤¬¸º¤é¤º¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ë¤Ï¥à¥ê¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¿´¤¬¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌë¶Ð¤ÎÌäÂê¤ä²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º´Ç¸î»ÕÄ¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢Ìë¶Ð¤¬¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÂÎÄ´°²½¤Ë繫¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤ÞÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¥·¥Õ¥È¤ò¸òÂå¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìë¶Ð¤Î»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Ìë¶Ð¸å¤ÎµÙÂ©¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥·¥Õ¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ°Â°×¤Ê¸òÂå¤Ç¤ÏÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥Õ¥ÈÃ´Åö¤«¤é»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âÊó¹ð¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìë¶Ð¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤ó¤ÊÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë´Ç¸î»ÕÄ¹¤¬¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¤ËÅØ¤á¤ë¤Î¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¸ºÎÌ
°ìÊý¡¢Êì¤Î²ð¸î¤Î·ï¤Ç¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤ÆËå¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¤ê¤Ë¼Õ¤é¤ì¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£Ì¸¤¬À²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿´ÇÛ»ö¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¡¢»ä¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀèÀ¸¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿ÌîºÚ¥¹¡¼¥×¤äÆéÎÁÍý¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¼«Ê¬¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÁÍýÆ»¶ñ¤äºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¼º¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢°ÊÁ°¹¥¤¤À¤Ã¤¿»É繡¤ò¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥Á»É繡¤Î¥¥Ã¥È¤ò²¡¤·Æþ¤ì¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¡£Ìë¤Ë1¿Í¤Ç¥Á¥¯¥Á¥¯¤È¿Ë¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÌµ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤à¤·¤í½¼¼Â´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï»Å»ö¾ì¤Ë¤â»É繡¥¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤â¤ª²Û»Ò¤ò¤Ä¤Þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»É繡¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±Î½¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤À¤È¤¤¤¦Æþ±¡´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë´«¤á¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.5Ô¡ª¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤ÎµÏ¿¤Ë¤â¼«¿æ¤ÎÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Á°²ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼¡¤Î¿Ç»¡Æü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¤è¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¿Ç»¡¼¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡ÂÎ½Å¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê0.5Ô¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢2Ô¤Î¸ºÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´Îµ¡Ç½¤âAST17¡¢ALT19¡¢¦Ã¡¼GTP30¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â½çÄ´¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¹¡ª¡×
ÀèÀ¸¤Î¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Èø·Á¡¡Å¯
Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡
³°²ÊÉôÄ¹¡¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×Ã´Åö°å