Aぇ！groupの冠番組「Aぇ！！！！！！ゐこ」（MBSテレビ、土曜深夜1時28分＝関西ローカル）が1日深夜、放送再開され、番組冒頭で、メンバーがコメントした。

メンバー4人は、よゐこ有野晋哉、濱口優と並んで登場。有野が「番組の前に視聴者のみなさまへメッセージがあります」と切り出し、これを受け「いつもありがとうございます」と言いつつ、メンバーはお礼の意味をこめて軽く頭を下げた。

その後、メンバーからは「前回の放送からちょっと、時間があいてしまいましたが、番組の公式Xなどにも、皆さまから温かい声をたくさんいただき、その声に応えられるように頑張っていきますので、よろしくお願いします」とメッセージ。「これからも濱口博士、有野博士、そして、我々Aぇ！groupは、楽しく頑張っていきたいと思います」と伝えた。

ここですかさず、濱口が「はい、濱口、松竹芸能、退社しました。放送ずれてしまいまして、すいません」と神妙な面持ちであいさつ。自身のネタをまじえた濱口のボケに、4人のメンバーも爆笑し、「こんな気まずい番組でしたっけ？」とつっこみながら番組はスタートした。

同番組はよゐこ、Aぇ！groupのメンバー5人が、関西各地を調査するバラエティー。メンバーの草間リチャード敬太（29）の逮捕、釈放後、しばらく放送が休止されていたが、10月18日に、この日、11月1日から番組を再開すると発表していた。