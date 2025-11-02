秋に行きたいと思う「滋賀県の絶景スポット」ランキング！ 2位「びわ湖テラス」を抑えた1位は？【2025年調査】
紅葉が色づき始め、澄んだ空気が心地よい季節。週末の小旅行やドライブにぴったりなこの時期、自然の美しさを存分に感じられる絶景スポットを訪れたくなりますよね。思わず写真に収めたくなるような絶景の数々。そんな秋の魅力を満喫できる場所を求めて、多くの人が注目しているのはどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、秋に行きたいと思う「滋賀県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「琵琶湖テラスから紅葉の景色を見下ろしたら素敵そうだと思った」（40代女性／大阪府）、「ロープウェイに乗って、秋空のきれいな山々を眺めたいです」（40代女性／長崎県）、「琵琶湖の湖畔に映る山々や紅葉が見れるから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「約2.4kmにわたって続くメタセコイアの並木道は、四季折々の美しい景色を見せてくれる絶景スポットだと思います」（30代女性／愛知県）、「黄金色に並木道が染まって、周辺にもカフェなどもあるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「木々のトンネルを歩くと、風の音や葉の揺れが心地よく、自然と深呼吸したくなるような癒しの空間に。湖西の静かな空気と相まって、秋の滋賀を満喫するにはぴったりの絶景スポットです」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：びわ湖テラス（大津市）／60票びわ湖バレイにある、琵琶湖を一望できる絶景のテラスです。標高1100メートルの場所から、琵琶湖の雄大な景色と周辺の山々を眺めることができ、その景観は「天空の特等席」とも称されます。秋は、澄んだ空気の中で湖の青と周囲の木々の色づきが美しいコントラストを生み出し、特に絶景です。
1位：メタセコイア並木（高島市マキノ町）／71票マキノ高原へ向かう県道沿いに約2.4キロメートルにわたって、約500本のメタセコイアが植えられた並木道です。新緑、深緑、雪景色と四季折々の美しさを見せますが、特に秋から冬にかけて葉が赤茶色に美しく紅葉する姿が人気で、まるで映画のワンシーンのような壮大な景色を作り出します。ドライブやサイクリングにも最適です。
