◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

定刻の午前８時１０分にスタートした。１区（９・５キロ）は初出場の志学館大（鹿児島）の中村晃斗（３年）が関東勢に競り勝ち、区間賞を獲得した。

２区（１１・１キロ）では、中大の吉居駿恭（４年）が７人抜きで首位に浮上。帝京大の楠岡由浩（３年）が２年前に駒大の佐藤圭汰（当時２年、現４年）がマークした区間記録（３１分１秒）に並ぶ好タイムで１２位から１０人抜きで２位に浮上した。

３区（１１・９キロ）では、３位でタスキを受けた駒大の帰山侑大（４年）が８キロ過ぎに中大の藤田大智（３年）を振り切り、首位に立ったが、残り１キロを切って、中大の藤田が再び、追いついた。激しい競り合いの末、駒大がトップでタスキリレー。駒大は、エース区間の７区（１７・６キロ）に５０００メートルで室内日本記録（１３分９秒４５）を持つ佐藤圭汰（４年）、最終８区（１９・７キロ）に前回区間賞の山川拓馬（４年）を残しており、１７回目の優勝へ絶好のレースを展開している。

１秒差の２位に国学院大、同タイムの３位に中大が続いた。連覇を目指す国学院大の野中恒亨（３年）は７位から５人抜きの快走だった。

４位は帝京大、５位は日体大、６位は創価大、７位は早大が続いた。

青学大は首位と１分５秒差の８位。原晋監督（５８）が「危険水域ぎりぎり」という１分差でレースを進めている。

最終８区は最長の１９・７キロ。伊勢神宮内宮宇治橋前のゴールまで熱戦が続く。

３区終了時点の上位校は以下の通り。

＜１＞駒大

＜２＞国学院大

＜３＞中大大

＜４＞帝京大

＜５＞日体大

＜６＞創価大

＜７＞早大

＜８＞青学大