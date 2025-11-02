俳優高士幸也（たかし・ゆきや＝32）が2日、X（旧ツイッター）を更新。結婚したことを発表した。相手の女性について詳細は記していないが、妊娠しているという。

高士は「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し「晩秋の候、日増しに深まる秋を感じるこの頃、皆さまにおかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。私事でございますが、この度、結婚いたしましたこと、そして新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」とした。

そして「これまで支えてくださった多くの方々への感謝を胸に、温かく穏やかな家庭を築いていけたらと思っております。また、日頃より応援し支えてくださっているファンの皆さま、並びにお世話になっている関係者の皆さまに、改めて心より感謝申し上げます。これからも俳優として、人として成長し続け、皆様に良い作品をお届けできるよう、より一層精進してまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします 2025年11月2日 高士幸也」とつづった。

高士は愛知県出身。2012年ごろから数々の舞台などで活躍し、今年も「遺音」などに出演。また21年映画「織田同志会織田征仁」シリーズ、24年には「大富豪のバツイチ孫娘」など数々のドラマに出演するなど、幅広く活躍している。イケメンぶりでも知られ、エンターテインメントグループ、真夜中のサーカスのメンバーとしても活動している。178センチ。趣味はキックボクシング、特技はサッカー、書道。