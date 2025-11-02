¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Å´Ï©¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÎáÏÂ¤Îº£¡¢¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¡´ØÅ´¤¬60¼þÇ¯µÇ°¡ÖÃÞÇÈÅ´Æ»¡¦¼¯ÅçÅ´Æ»Å¸¡×¡Ú¥³¥é¥à¡Û
·Ð±Ä´Ä¶¤Î¸·¤·¤¤ÃÏÊýÅ´Æ»¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¸½Ìò¤ÎÏ©Àþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Å´Æ»¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ñ¾ë¸©¤ÎÃÞÇÈÅ´Æ»¤È¼¯ÅçÅ´Æ»¡£¤È¤â¤Ë¹ñÅ´¾ïÈØÀþ¤Î´´¤«¤é¿¤Ó¤ë»ÙÀþ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÞÇÈÅ´Æ»¤Ï1987Ç¯¡¢Ê¿À®¤ÎÀ¤¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼¯ÅçÅ´Æ»¤â2007Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾Àþ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÑ»ß¸å¤â³èÆ°¤¹¤ëÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Ê¬¼Ò²½Á°¤ËÎ¾Àþ¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿´ØÅìÅ´Æ»¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È2025Ç¯10·î17¡¢18¤ÎÎ¾Æü¡¢¾ïÁíÀþÆÇÈ¥Î¹¾±Ø¤Î¤È¤Ð¤Î¤¨¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¡Ö´ØÅìÅ´Æ»60¼þÇ¯µÇ°¡Ø»×¤¤½Ð¤ÎÃÞÇÈÅ´Æ»¡¦¼¯ÅçÅ´Æ»Å¸¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¡£ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¡¢ºß¤ê¤·Æü¤ÎÎ¾Àþ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾ïÈØÀþ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»ÙÀþ¤¬¿¤Ó¤¿°ñ¾ë¤ÎÅ´Æ»
°ñ¾ë¤ÎÅ´Æ»Î¬»Ë¡£´´¤ËÅö¤¿¤ë¾ïÈØÀþ¤Ï¡¢»äÅ´¤ÎÆüËÜÅ´Æ»¤Î¼ê¤Ç1896Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅÄÃ¼¡Á¿å¸Í¤¬³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¾ïÈØÃºÅÄ¤ÎÀÐÃºÍ¢Á÷¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¾ïÈØÀþ¤Î»ÙÀþ¤ËÅö¤¿¤ë»äÅ´·²¤ÏÅìµþÂ¦¤«¤é´ØÅ´¾ïÁíÀþ¡¢Æ±Îµ¥öºêÀþ¡¢ÃÞÇÈÅ´Æ»ÃÞÇÈÀþ¡¢¼¯ÅçÅ´Æ»ËÈÅÄÀþ¡¢°ñ¾ë¸òÄÌ°ñ¾ëÀþ¡¢Æ±Ì«Àþ¡Ê¸½¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«³¤ÉÍÅ´Æ»¡Ë¡¢ÆüÎ©ÅÅÅ´¡ÊÀþ¡Ë¤ÈÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ë²¡¤µ¤ì´ØÅ´£²Ï©Àþ¤ÈÌ«Àþ¤ò½ü¤ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÞÇÈ»³´Ñ¸÷¤ÎÂ¡ÊÃÞÇÈÅ´Æ»¡Ë
º£²ó¡¢Å¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿ÃÞÇÈÅ´Æ»¤Ï¡¢ÅÚ±º¡Á´äÀ¥40.1¥¥í¡£¾ïÈØÀþ¤È¿å¸ÍÀþ¤Î¹ñÅ´£²Ï©Àþ¤òÃ»Íí¤¹¤ëÅ´Æ»¤Ç¡¢1918Ç¯¤ËÁ´ÄÌ¡£1965Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë´ØÅìÅ´Æ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä°²½¤Ç1979Ç¯¤ËºÆÅÙÊ¬¼Ò²½¤µ¤ì¡¢£²ÂåÌÜ¤ÎÃÞÇÈÅ´Æ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÞÇÈÅ´Æ»¤Ï´ØÅì¤ÎÌ¾Êö¡¦ÃÞÇÈ»³¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ë¾¡¤Æ¤º¿êÂà¡£¹ñÅ´²þ³×Á°Æü¤Î1987Ç¯£³·î31Æü¤ËºÇ½ª±¿¹Ô¡¢Íâ£´·î£±ÆüÉÕ¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Åç¿ÀµÜ¤Ø¤Î»²·Ø¥¢¥¯¥»¥¹¡Ê¼¯ÅçÅ´Æ»¡Ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼¯ÅçÅ´Æ»¡£³«¶È»þ¤Î¼ÒÌ¾¡¦¼¯Åç»²µÜÅ´Æ»¤¬ÌÜÅª¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£1929Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀÐ²¬¡ÁËÈÅÄ´Ö27.2¥¥í¤ò³«ÄÌ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÌ¾¤Î¡Ö¼¯Åç¡×¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¤¿¤À¤·Åö»þ¤ÎËÈÅÄ¤Ï¼¯Åç·´¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
²ñ¼Ò¤Ï1965Ç¯¡¢¾ïÁíÃÞÇÈÅ´Æ»¤È¹çÊ»¤·¤Æ´ØÅìÅ´Æ»ËÈÅÄÀþ¤Ë¡£1979Ç¯¤ËÃÞÇÈÅ´Æ»¤ÈÆ±¤¸¤¯Ê¬¼Ò²½¤µ¤ì¡¢¿·À¸¡¦¼¯ÅçÅ´Æ»¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¯¡¢2007Ç¯£³·î31Æü¤¬ºÇ½ª±¿¹ÔÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅ´¤È¥Õ¥¡¥ó£³ÃÄÂÎ¤¬¶¦ºÅ
´ØÅ´¤Ï¡¢£³¼ÒÅý¹ç¤Î1965Ç¯¤¬ÁÏ¶ÈÇ¯¡£¤½¤³¤«¤é¿ô¤¨¤Æ2025Ç¯¤Ï60¼þÇ¯¡£µÇ°Å¸¤Ï´ØÅ´¤È¼¯ÅçÅ´Æ»ÊÝÂ¸²ñ¡¢ËÈÅÄ±ØÊÝÂ¸²ñ¡¢´ØÅ´¥ì¡¼¥ë¥Õ¥¡¥óCLUB¤Î£³ÃÄÂÎ¤¬¶¦ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´µ²±¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼¯ÅçÅ´Æ»¤ÏÂ¸Â³¤«ÇÑ»ß¤«¤¬¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÅ´Æ»¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¸Â³±¿Æ°¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤Çº£¤âÊÝÂ¸²ñ¤¬³èÆ°¡£Ê£¿ô¼ÖÎ¾¤¬±èÀþ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÞÇÈÅ´Æ»¤ÏÊÝÂ¸¼ÖÎ¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤â¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ä±ØÌ¾É¸¤Ê¤É¤ÎàÅ´Æ»°ä»ºá¤¬±É¸÷¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
´ØÅ´¥ì¡¼¥ë¥Õ¥¡¥óCLUB¤Ï´ØÅ´±þ±çÃÄ¤Ç¡¢±èÀþ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¤ä±þ±ç¤ÇÅ´Æ»¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
´ØÅ´¤È´Ø·¸£³ÃÄÂÎ¤¬ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿µÇ°Å¸¡¢Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÎà¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤òÊü±Ç¡£¼ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÅ´Æ»ÌÏ·¿¤¬¥¸¥ª¥é¥Þ¤òÁö¹Ô¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÃÞÇÈÅ´Æ»¤ä¼¯ÅçÅ´Æ»¤Î¸½Ìò»þÂå¤ËÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¤äËÌ³¤Æ»¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤â
Î¾Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÃÞÇÈÅ´Æ»¤ÎÂåÉ½¼ÖÎ¾¤Ï1959Ç¯¤Ë¿·À½¤µ¤ì¤¿¥¥Ï500·Á¡£´ØÅ´¤Ë¤âÆ±·Á¼Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÞÇÈÅ´Æ»¤Ç¤Ï°ìÉô¶õµ¤¥Ð¥ÍÂæ¼Ö¤ò¤Ï¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯ÅçÅ´Æ»¤Ï¡¢¹ñÅ´¤Îµì·Áµ¤Æ°¼Ö¤Î²þÂ¤¼Ö¤«¤é¾ù¼õ¼Ö¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ºÌ¡£1960Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤ÇÃÏÊýÅ´Æ»¤Î½Ì¾®¤äÇÑÀþ¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÉÙ»³¸©¤Î²Ã±ÛÇ½Å´Æ»¤äËÌ³¤Æ»¤ÎÍ¼Ä¥Å´Æ»¡¢»°°æ°²ÊÌÅ´Æ»¤«¤é°ñ¾ëÆþ¤ê¤·¤¿¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÍÆ¤ò¹ï¡¹ÊÑ¤¨¤ëÃÞÇÈ»³¤ÎÀä·Ê
²ñ¾ì¤ÇÇ®¿´¤ËÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿50ºÐÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¸½ºß¤ÏÅìµþºß½»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅÚ±º¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÞÇÈÅ´Æ»¤Ø¤Î¾è¼Ö·Ð¸³Â¿¿ô¡£ÃÞÇÈÅ´Æ»¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÎ×»þÎó¼Ö¡ÖÃÞÇÈ¡×¡Ê¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¤Í¡×¤ÎµÏ¿¤â¡Ë¡£½Õ½©¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¡¢¹ñÅ´¤Î¾åÌî¤«¤éÃÞÇÈ¤ËÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤·¤¿µÒ¼ÖÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£¾åÌî¤äÅÚ±º¤«¤é¤Î¾è¼Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îó¼Ö¤Ï¹ñÅ´12·ÏµÒ¼Ö£µ¡Á£¶Î¾ÊÔÀ®¡£ÅÚ±º¤Çµ¡´Ø¼Ö¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¡£Á´¶è´Ö¤ò£²»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÞÇÈÅ´Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¿Ê¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¼ÖÁë¤Î·Ê´Ñ¡£°ì¤Ä¤Î»³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ëÃÞÇÈ»³¡¢¼Â¤ÏÃËÂÎ»³¡Ê871¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È½÷ÂÎ»³¡Ê877¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆóÊö¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¼¯ÅçÅ´Æ»¤Ï²â¥±±º¸ÐÈÊ¤òÁö¤ë¶è´Ö¤¬Àä·Ê¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ´Æ»¼ñÌ£»ï¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¤â¶á¤¤»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë´ë²è¤ò¡×¡ÊÅÏî´Å´Æ»ÉôÄ¹¡Ë
´ØÅ´¤ÎÅÏî´·É»ËÅ´Æ»ÉôÄ¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öºòº£¡¢ÃÏÊýÅ´Æ»¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅ´¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÏ°Õ¹©É×¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ï¡¢2025Ç¯11·î23Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ØÅ´´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ø¼¯ÅçÅ´Æ»ÊÝÂ¸¼ÖíÒ¸«³Ø¤ÈÇÑÀþ½ä¤ê¤ÎÎ¹¡Ù¡£º£¸å¤âÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç´ØÅ´¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¤äBRTÀìÍÑÆ»¤ËºÆÀ¸
ºÇ¸å¤ËÃÞÇÈÅ´Æ»¤È¼¯ÅçÅ´Æ»¤Î¸½ºß¡£ÃÞÇÈÅ´Æ»¤ÎÀþÏ©Éß¤¤Î°ìÉô¤Ï¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤¬¡Ö¤Ä¤¯¤Ð²â¥±±º¤ê¤ó¤ê¤ó¥í¡¼¥É¡×¤ËÀ°È÷¡£¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¯ÅçÅ´Æ»¤ÎÀþÏ©Éß¤¤â¡¢µ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿ÀÐ²¬¡ÊJR¾ïÈØÀþ¤«¤é¤Î¾è´¹±Ø¡ËÉÕ¶á¤ÏBRT¡Ê¥Ð¥¹¹âÂ®Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ËÀìÍÑÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ñ¾ë¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤¬Áö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢¿·³ã¸òÄÌÅÅ¼ÖÀþ¤Î¼èºà¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÑ»ß¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢Ì´¤òÆÏ¤±¤ëÅ´Æ»Ï©Àþ¡£Å´Æ»¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸