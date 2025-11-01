アニヤ ハインドマーチ × ピーナッツ第2弾 「ビーグル・スカウト」をテーマにしたバッグやポーチなど発売
「アニヤ ハインドマーチ（ANYA HINDMARCH ）」が、「ピーナッツ（PEANUTS）」とのコラボレーションコレクション第2弾を発売する。11月6日から9日まで銀座伊東屋で開催するポップアップ「ANYA'S WORLD 2025」で先行販売した後、アニヤ ハインドマーチのオンラインストアおよび神戸店で順次展開する。
◾️ANYA'S WORLD 2025
コラボ第2弾のテーマは、昨年50周年を迎えた人気シリーズ「ビーグル・スカウト」。スカウト帽をかぶったスヌーピーやウッドストックが、隊列を組んだりカヌーを漕いだりと、アウトドアを楽しむ姿をモチーフにした「Mortimer」バッグ（39万6000円）や「Labelled」のミニトート（13万2000円）とクロスボディ（7万4800円）、バックパック（13万2000円）のほか、ポーチ（7万9200円）やペンケース（6万4900円）などを揃える。
◾️ANYA'S WORLD 2025
期間：2025年11月6日（木）〜11月9日（日）
会場：銀座伊東屋 HandShake Lounge
所在地：東京都中央区銀座2-7-15 本館 10階