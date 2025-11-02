ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「1番投手兼DH」で先発。2年連続世界一をかけた運命の第7戦で大役を担っている。

■元CY賞右腕との投げ合い

前日に終盤で二塁打を放つなど、3－1での勝利に一役買った大谷。運命の第7戦に、デーブ・ロバーツ監督は大谷を二刀流として送り出す決断を下した。

米スポーツ専門局『FOXスポーツ』のMLB版は、公式Xで球場入りする大谷の様子を公開。「ショウヘイ・オオタニが今夜のマウンドに上がります」と期待を込めている。

さらに、米スポーツ局『ESPN』のジェフ・パッサン記者は、元サイ・ヤング賞投手であるマックス・シャーザー投手との投げ合いに注目。「殿堂入り選手 vs. 殿堂入り選手。このゲーム史上最高の才能 vs. この世代を代表する最高の投手の一人」と、将来の殿堂入り候補同士のぶつかり合いに注目している。

大谷は初回の第1打席に中前打を放ち、先頭打者として牽引している。ドジャースが勝利すれば、球団史上初の世界一連覇を果たすことになるが、大谷は二刀流で躍動し、勝利に導けるか。

