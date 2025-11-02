◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。全米中継でレジェンド右腕が期待を語った。

チームは第6戦に勝利し、3勝3敗で敵地トロントで第7戦。勝てば2年連続のワールドシリーズ制覇、負ければ連覇が消滅する一戦となる。

この日は全米中継局「FOXスポーツ」が試合を放送。実況はジョー・デイビス氏、解説はブレーブスやレッドソックス、カージナルスで活躍し通算213勝を挙げた殿堂入りの名投手・ジョン・スモルツ氏が務めた。

試合前、スモルツ氏は「何人の投手がWS第7戦で投げることを夢見てきたことだろう。自分もその一人だった。運良く、投げることができた」と自身の現役時代を振り返った上で「しかし、第7戦で先発することと、打席にも立つことの両方を考えたことがある人がいるだろうか？宇宙でそれができるのは一人しかいない」と大谷を紹介。

「そして、なぜ今夜その偉大な才能を見せつける彼をマウンドに上げない理由があるだろうか。そう、彼こそがその男だ。彼が先発し、そのまま残り、打席にも立つ。これまで想像しうるどんな選手よりも、彼は試合に影響を与える最高の能力を持っている」と唯一無二の二刀流に感嘆した。