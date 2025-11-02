「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で中前打を放った。

通算２２１勝の右腕・シャーザーとの対戦。第３戦ではエンタイトル二塁打に一発を放った相手だ。ブーイングが沸き起こり、敵地が異様な雰囲気に包まれる中、初球の高めを冷静に見極めた。２球目の外角ツーシームにも手を出さなかった。３球目、内角低めのカットボールにスイングをかけるも三塁側へのファウルとなった。

４球目の内角低めをきれいにとらえると、打球は中前に弾んだ。いきなりＨのランプをともした。シャーザーには今シリーズ３打数３安打だ。

続くスミスは一、二塁間へ痛烈なゴロを放つもゲレーロＪｒ．が横っ跳びで阻んだ。この間に二塁へ進むと、フリーマンが放った左中間への大飛球で二塁から三塁へタッチアップ。ベッツが遊ゴロに倒れ得点には結びつかなかったが、初回から全力プレーを見せた。

大谷は中３日での先発マウンド。第６戦では第４打席で外角スライダーを右手一本で運び、左中間フェンス直撃の二塁打をマーク。１７打席ぶりの安打を記録していた。