北澤豪も登場。東京ミッドタウン日比谷で東京2025デフリンピック応援イベント
三井不動産は11月11日・12日、「〜スポーツの力を、街づくりに〜東京2025デフリンピック応援イベント」を、東京ミッドタウン日比谷で開催する。
トークショーゲスト
同イベントは、11月15日から始まるデフリンピックに先立ち、より多くの人に競技の魅力を知ってもらうために実施する。。同社は、デフリンピックのトータルサポートメンバーとして協賛している。
イベントでは、スポーツの「勇気」「感動」に焦点を当て、展示や手話体験、トークショーを通じてデフリンピックを盛り上げる。大会初日に日比谷エリアで開催されるオリエンテーリング競技についても学べる。
11月11日18時には、サッカー元日本代表の北澤豪氏、陸上短距離元日本代表の朝原宣治氏、パラノルディックスキー元日本代表太田渉子氏を招き、"スポーツの力"をテーマにしたトークショーを開催する。トークショー後には、目で見る応援「サインエール」をゲストと来場者で学び、デフリンピック選手に激励を送る。
サインエールゲスト
展示ブースでは、デフリンピックのオリエンテーリング競技説明、日本選手団の公式ユニフォーム展示、AI手話翻訳ツール体験、手話教室などを行う。
ユニフォーム展示
