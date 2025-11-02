◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」で先発登板し、初回はやや苦しみながらも１８球で無失点に抑えた。

プレーボール直後、マウンドに立つ前の初回先頭の第１打席では中前打を放った大谷。１死二塁からフリーマンの中飛で二塁からタッチアップし、三塁に進んだ走塁の影響もあったのか、１番スプリンガーに対して１球目から３球連続ボール。５球目を左前打とされたが、２番ルークスをスプリットで空振り三振で１死を奪った。前回対戦で一発を食らった３番ゲレロをフルカウントから９９・６マイル（約１６０・３キロ）直球で見逃し三振。ゲレロは四球と思ったのか一塁方向に歩き出し、一塁走者のスプリンガーも飛び出していたが、捕手のスミスがスプリンガーを刺して三振ゲッツーとなった。

大谷は１０月２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になった。当初は第７戦に救援登板するプランも描かれていたが、第６戦で第７戦で先発予定だったグラスノーが先発したことでスクランブル体勢となった、大谷に白羽の矢が立った。大谷は第４戦の試合後に「全試合必要であれば準備したい」と意欲を示し、登板２日後の３０日（同３１日）から２日連続でキャッチボールをして準備をしていた。