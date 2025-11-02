◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は中前安打で出塁した。

初回先頭の１打席目。４１歳の通算２２１勝右腕・シャーザーのチェンジアップを捉えて中前安打とした。するとスミスの一ゴロで二塁に、フリーマンの中飛で三塁にそれぞれ滑り込み、左すねと左尻にはべっとりと土がついた。

２死三塁でベッツが遊ゴロに倒れたため先取点はならず。大谷は一度ベンチ裏に下がると、走塁用手袋をグラブに持ち替えてマウンドに上がり、３つ目のアウトから約５分後には１回裏のマウンドで初球を投じた。泥だらけの先発投手という異例の光景だった。

大谷は１０月２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になった。第４戦の試合後には「もちろん全試合必要であれば準備したい」と、第５戦以降への登板にも意欲を示していた。第６戦でグラスノーが９回に登板したことから、先発として白羽の矢が立ち、中３日でマウンドに上がった。