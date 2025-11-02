【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】

元TOKIO国分太一の「人権救済申し入れ」に見る日本テレビの“身勝手対応”

「その男、凶悪につき、『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板させる」

6月20日、福田博之日本テレビ社長が突然会見を開き、国分太一（51）に重大なコンプライアンス違反があったと発表したが、具体的なことはプライバシーを盾に一切言わなかった。

何のための会見かと記者たちから怒号が飛んだ。そのため、冒頭のように中居正広を超える女子アナへのハラスメントがあったのではないかという揣摩臆測が飛び交い、メディアは国分の自宅に張り付いた。

以来4カ月余り。週刊新潮（10月30日号）は、国分が日本テレビからプライバシー権の侵害などを受けたとして、「人権救済申立書」を日本弁護士連合会（日弁連）に提出すると報じた。新潮によると、国分は社長会見の2日前に日テレ側に呼び出され、コンプラ担当者から弁護士を紹介された。弁護士からハラスメント行為について“誘導的”に聴かれ、国分は、いくつかの関係者に対する事実なら身に覚えがあると話したそうだ。

だが、驚くことに、日テレ側から、具体的にどの事実をもってコンプラ違反なのかの説明はなく、番組降板も仕方なく了承したという。

「何がコンプラ違反だったのかの説明もなく、（日テレ側の弁護士から=筆者注）関係者の特定につながるような言動をするなと言われている以上、国分さんは不用意に発言できず、対外的に説明するすべを失ってしまいました」（国分の代理人・菰田優弁護士）

国分の周辺にはマスコミとおぼしき人間が四六時中張り付き、正常な日常生活を営めないため、国分と妻子は自宅を出ざるを得なくなってしまったという。

国分は会見を開き、プライバシーに配慮しながら相手側に謝罪し、説明責任を果たしたい、家族の平安を取り戻したいと考えているそうだ。

この報道に、福田日テレ社長は憤っているようだが、国分の言い分にも“理”があると思うのは私だけではないだろう。フジテレビの二の舞いはするまいと、早々に社長自ら会見したのだろうが、そこに大テレビ局が一タレントを切るのに詳しい説明などいらない、というおごりはなかっただろうか。

タレントの生殺与奪の“権力”を持ったメディア側にも、丁寧に説明する義務と責任があるはずだ。

メディアといえば、週刊文春の記事にも言及しておきたい。

「高橋藍（24）がインフルエンサーと人気No.1AV女優に二股スパイク！」がそれである。

高橋はバレーボール日本代表の若きエース。身長188センチで旧ジャニーズ系のいい男で、独身。モテないわけがない。二股どころか三股、五股かけても不思議ではない。

文春は高橋を張り込み、AV女優と六本木のカラオケ付きの個室に入り、その後、都内の高級外資系ホテルに泊まったことを目撃撮。AV女優と会った翌日の夜に、人気インフルエンサーの女性と前夜と同じホテルへ消えたのもスクープ撮している。

文春に直撃された高橋がビックリしながら、「何がやりたいんですか？」と聞いた気持ちはよくわかる。人妻と不倫をしていて、亭主が怒って文春にタレ込んだというのではない。青春を謳歌している若者を“盗撮”する。文春がよく言う「公益性」がこの記事にはないと、私は考える。読者が文春砲に期待しているのはこんなことではない。

最近の文春には精彩がないと思っていたが、10月23日発売号を買って驚いた。10月30日.11月6日号となっていて「秋の特大号」定価580円である。ちなみに新潮は10月30日号、定価510円。突然、文春だけが合併号にしたのだ。

週刊現代や週刊ポストはだいぶ前から月3回刊などで、正確には「週刊」誌ではない。トップ週刊誌ではあるが、採算的には苦しいといわれていたが、文春も週刊誌をやめるのだろうか？ （文中敬称略）

（元木昌彦/「週刊現代」「フライデー」元編集長）