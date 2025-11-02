2026年のNHK大河ドラマは豊臣秀吉・秀長兄弟の立身出世を描く。しかし、秀吉の名前が史料に現れるのは29歳のときで、それまでの人生には謎が多いという。黒田基樹監修『秀長と秀吉 天下を取った豊臣兄弟と野望に生きた戦国武将たち』（宝島社新書）より、一部を紹介する――。

重要文化財《豊臣秀吉像》（部分）。慶長3年（1598）賛 京都・高台寺蔵（写真＝狩野光信／大阪市立美術館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■父を失い、10代前半で流浪の身

秀吉が織田家に仕えるまで何をしていたのかについては、確たる史料がない。秀吉の死後、半世紀ほどのちに書かれた『太閤素生記』には、秀吉の放浪時代のことが以下のように書かれているが、創作の部分が多く、史実としてとらえるのは難しい。

天文12年（1543）に父を亡くした秀吉は、ほどなく寺の小僧に出されたが、寺での生活は性分に合わなかったらしく、すぐに家に戻ったという。その後、秀吉は流浪の身となり、遠江、三河、尾張、美濃の四カ国を渡り歩きながら、いくつかの職を転々としたのち、天文20年（1551）、15歳のときに再び家に戻る。

このとき、秀吉は母から亡父の遺産1貫文（約10万円）をもらって再び家を出て、清須の町で針を買い、それを売りながら東海道を東へ下った。なお、三河の矢作川の橋の上で、秀吉と野盗の親分だったとされる蜂須賀小六（正勝）が出会ったという伝説もこの当時のことだが、これは江戸時代になってからの創作とされる。

■最初に仕えた松下家への「恩返し」

東海道を下り遠江にたどり着いた秀吉は、そこで駿河今川家の家臣で、遠江頭陀(ずだ)寺城の城主だった松下家に仕える。なお、このとき仕えたのは「松下加兵衛（之綱(ゆきつな)）」とされているが、この人物は秀吉と同年齢のため、実際にはその父「松下長則」だったようだ。

「太平記英勇伝十九：松下加兵衛之綱」（写真＝東京都立図書館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

秀吉は、松下家で草履取りとして雇われたのち、その才気が認められ納戸役（主人の身の回りの世話などを行う側近）にまで出世。しかし、秀吉の出世を快く思わない松下家の奉公人たちのいじめを受け、17歳（天文5年生まれの場合は18歳）のときに出奔して尾張に帰ったという。

なお、秀吉は後年、松下之綱を召し抱えて1万6千石の所領を与えているが、このときの恩返しの意味があったようだ。

■織田家でも頭角を現し、信長に仕える

秀吉の名前が初めて同時代の史料に現れるのは永禄8年（1565）、秀吉が29歳のときのことであり、それ以前の秀吉が織田家に仕えた経緯や、その後の働きについて確かなことはわからない。そのため、ここでも後世に記された『太閤素生記』などから、その足跡を追っていこう。

天文23年（1554）、松下家を出奔して尾張に戻った秀吉は、織田家で小人頭(こびとがしら)を務めていた幼馴染み、一若(いちわか)の斡旋で、小人（雑用などをする下級奉公人）として信長に仕えることになったという（この幼馴染みについては、「ガンマク（岩巻）一若」という一人の人物とする説と、「一若」と「ガンマク」という二人の人物とする説がある）。

当初、秀吉は信長の近習(きんじゅ)（主人のそば近くに仕える家来）たちの雑用をしていたが、やがて松下家のときと同様、徐々に頭角を現し、やがて信長本人に仕えるようになった。

なお、信長の草履を懐で暖めた、清須城の崩れた石垣をわずか3日で修繕した、薪奉行として城の経費削減に手腕を発揮した、といった有名な逸話は、どれも後世の作り話のようだ。

■弟・秀長も信長の家臣の一員に

信長にその働きぶりを認められた秀吉は、まずは小人頭に出世し、ほどなくして足軽（下級武士）として取り立てられた。永禄3年（1560）、織田信長が今川義元を破った桶狭間の戦いに、秀吉も足軽として出陣していた可能性は高い。

なお、江戸時代中期に成立した明智光秀を主人公とする軍記物『明智軍記』には、秀吉は永禄4年（1561）に足軽になり、同5年に信長から所領30貫文（約300万円）を与えられて直臣(じきしん)に取り立てられ、このとき寄親(よりおや)（軍事上の上司にあたる有力武将）の木下雅楽助から名字を与えられて「木下藤吉郎」を称するようになったとある（永禄4年に寧々〈北政所〉と結婚した際、妻の実家の姓を名乗ったとの説も）。さらに永禄6年（1563）には、戦功により侍大将に取り立てられたという。

こうした秀吉のスピード出世の背景には、本人の才覚や実力もさることながら、織田家が急速に成長していたという事実もあったはずだ。

そして秀吉が順調に出世していくなか、秀長は秀吉の誘いを受けて、信長の家臣になったと考えられる。

豊臣秀長（羽柴秀長）戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。大名。豊臣秀吉の弟（写真＝歌川芳幾／奈良県大和郡山市春岳院所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■史料に残る「最初の功績」は寝返り工作

桶狭間の戦いで今川義元を破った信長は、その後、隣国・美濃の攻略を開始する。その最中の永禄7年（1564）、美濃の斎藤龍興の家臣・竹中重治が、主人の城である稲葉山城を乗っ取るという事件が起こる。

信長はこの内紛に乗じて一気に美濃を攻略すべく、秀吉に坪内利定ら斎藤方諸将の寝返り工作を命じた。秀吉はこの誘降工作を成功させ、信長による美濃攻略の足場作りに成功した。

翌永禄8年（1565）、信長は斎藤方から寝返った諸将に知行安堵状を出しているが、坪内利定へ送ったものへは、秀吉が「木下藤吉郎秀吉」と自書した副状(そえじょう)を出している。

このことは、当時すでに秀吉が信長の有力部将の一人として認められていたことを示しており、このときから、秀吉の名が同時代の確かな史料にたびたび現れるようになる。

■柴田勝家も失敗した大役を見事にこなす

信長の美濃攻略における秀吉の活躍でよく知られているのが、短期間で城を築いたことから「墨俣一夜城」とも呼ばれる墨俣城の築城である。

永禄9年（1566）、秀吉の活躍もあり美濃攻めの足がかりを得た信長は、木曽川・長良川・揖斐川という3本の川の合流点の近くの要衝の地・墨俣に砦を造ることを命じた。最初に佐久間信盛が、次に柴田勝家が築城を試みたものの、斎藤方の妨害にあいいずれも失敗。そこで秀吉がこの大役を買って出たという。

築城に際し、秀吉は蜂須賀小六ら近隣の土豪（有力な村人）を集め、さらに山中で集めた木材を筏に組んで木曽川を通して運び込み、驚くべき短期間で砦を完成させた。この際、秀吉は築城担当と斎藤方の攻撃を防ぐ担当に人員を分け、さらに築城の人員についても各工程を分業させて効率化を図ったという。ただし、「墨俣一夜城」については同時代の史料に記載がなく、この伝説が史実であるかどうかはわかっていない。

翌永禄10年（1567）、信長は斎藤龍興を逐(お)って稲葉山城に入り、地名を「岐阜」と改めて「天下布武」の印を使い始めた。なお、「岐阜」とは、周王朝の始祖である文王が天下統一の拠点とした「岐山(きざん)」と、孔子の故郷である「曲阜(きょくふ)」の2文字を組み合わせた地名である。つまり、信長はこの地を天下統一の拠点として位置づけたのである。

■わずか10日間で18の城を落とす武功

永禄11年（1568）、信長は足利義昭を奉じて上洛し、以降、本格的に天下統一への道を歩み始める。

この上洛の途中、秀吉は上洛を阻止しようと抵抗した近江六角氏の支城・箕作城攻めで戦功をあげ、上洛後は、佐久間信盛、村井貞勝、丹羽長秀、明智光秀、中川重政ら織田家重臣とともに、京都奉行の一人に任命されている。

黒田基樹監修『秀長と秀吉 天下を取った豊臣兄弟と野望に生きた戦国武将たち』（宝島社新書）

以後、秀吉は京都の政務に携わる一方で、たびたび合戦にも出陣する多忙な日々を送ることになる。たとえば、永禄12年（1569）8月には、当時、同盟関係にあった毛利元就から援軍の要請を受けた信長は、秀吉を2万の軍の大将として但馬に派遣した。

このとき、秀吉はわずか10日間で18の城を攻め落としている。さらに同月、秀吉は信長の伊勢攻めにも参陣し、北畠氏の拠点である阿坂城攻略などでも武功をあげた。

秀吉が破竹の勢いで出世を遂げていたこの当時、秀長もすでに織田家家臣、あるいは秀吉の片腕として働いていたと見られるが、同時代の史料にその名が現れるのは、もう少しあとのことである。

----------

黒田 基樹（くろだ・もとき）

歴史学者、駿河台大学教授

1965年生まれ。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。博士（日本史学）。専門は日本中世史。著書に『下剋上』（講談社現代新書）、『戦国大名の危機管理』（角川ソフィア文庫）、『百姓から見た戦国大名』（ちくま新書）、『戦国北条五代』（星海社新書）、『戦国大名北条氏の領国支配』（岩田書院）、『中近世移行期の大名権力と村落』（校倉書房）、『戦国大名』『戦国北条家の判子行政』『国衆』（以上、平凡社新書）、『お市の方の生涯』（朝日新書）など多数。近刊に『家康の天下支配戦略 羽柴から松平へ』（角川選書）がある。

----------

（歴史学者、駿河台大学教授 黒田 基樹）