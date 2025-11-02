11月1日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。11月2日（日）に東京競馬場で行われる天皇賞・秋（G1・芝2000m）の予想を公開した。

公開された予想動画では3歳馬の「マスカレードボール」を指名。「ここへ出走してきたら単勝1倍台でもどんな枠でも本命にしようと思っていました」とコメント。続けて「レース内容を見て世代トップはこの馬やと確信しました。ルメールジョッキーで抜かりはない」と自信を覗かせた。

対抗には「シランケド」

「正直名前で嫌っているところもあったんですが、東京2000mならこのメンバーでも対抗に上げざる得ません。新潟記念3着ディープモンスターが京都大賞典、2着のエネルジコが菊花賞を制したので、評価がさらに上がりました」と対抗の理由も明かした。

買い目は1万円企画でシンプルな買い目を披露。動画を見た視聴者からは「最近のマイ億君信じます」、「これは飛ぶやつやん」、「もう買っちまったじゃねぇか」、「心強いです」などと、様々なコメントで盛り上がりを見せていた。