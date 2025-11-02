「え、戻さないの！？」目からウロコの春雨レシピが話題！Xで2000いいねの神アイデア【ママリ】

春雨を手軽に食べる副菜レシピに2000いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。Xではさまざまな料理や食べ物の話題も盛り上がっています。まねしたくなるレシピや食べ物のアレンジなど、おいしそうな投稿を集めました。どうぞお楽しみください。

ぐっち夫婦@料理家(@gucci_fuufu)さんの投稿です。料理に時間をかけたくない人にとって気になるのは、調理工程の簡単さ。特に、春雨やわかめなどの乾物を戻す時間は、カットしたいですよね。





そんな気持ちに応える、お手軽レシピをご紹介します。

え？春雨戻さなくていいの！

レンチンで簡単なの嬉しすぎ！



【レンジでつくるさっぱり！中華春雨サラダ】



耐熱ボウルにしょうゆ、酢、砂糖、水入れ混ぜ、春雨、にんじん。ラップし、レンチン。よく混ぜ、粗熱が取れたらハム、きゅうり、酢、ごま油。混ぜて冷蔵庫。器に盛り、ごま。

春雨などの乾物は、水で戻してから料理に使うイメージがあるのではないでしょうか。ところが、このレシピのように戻さずに調理することも可能です。これまで戻す時間が気になって、春雨をメニューに取り入れていなかった方も、試してみたくなるようなレシピです。詳しい分量はぐっちさんのX投稿の中で紹介されています。



この投稿には2000を超えるいいねが寄せられました。少し手間のかかるイメージがある春雨がもっと手軽に食べられるなら、ぜひやってみたいですよね。

「とんでもなくおいしい」母が作る卵おにぎりレシピに2.2万いいね

Nちゃん(@nnnchanpoyon)さんの投稿です。子どものころに食べていた、思い出の家庭の味はありますか？大人になってレシピを聞いて再現したという方も、いるのではないでしょうか。食べ慣れたものを食べると「ほっ…」としますよね。



投稿者・Nちゃんさんは、母が作ってくれた卵おにぎりが美味しいあまり、レシピを尋ねたそうです。材料はたった4つで、シンプルながらも食べる手が止まらなくなる、卵おにぎりのレシピが話題となりました。

©nnnchanpoyon

母が作ってくれた卵おにぎりがとんでもなく美味しすぎてレシピ聞いたら、炒めた卵と塩・ゴマ油混ぜ込むだけと教えてもらった。シンプルなのに食べる手が止まらなくなる。

Nちゃんさんが思わず尋ねたという卵おにぎりは、炒めた卵、塩とゴマ油を混ぜ込むだけのシンプルなレシピです。「食べる手が止まらなくなる」と聞くと、試さずにはいられなくなりますね。特にゴマ油に食欲がそそられそうです。



なお、本レシピにはアレルギーの原因となる【卵、ゴマ】が含まれています。アレルギーをお持ちの方は十分にご注意ください。



この投稿には「作ってみたけどチャーハンおにぎりみたいで本当に食べ応えも腹持ちも満足感もある💛🤍」「卵と塩とごま油の組み合わせは最強…」といった、試してみた方からのコメントも寄せられていました。



この卵おにぎりだけで主食にもおかずにもなりそうでいいですね。さっそく明日のお昼ご飯に作ってみたいと、待ちきれなくなる素敵なレシピでした。

シェフ直伝！混ぜるだけで“お店の味”になる魔法のサラダソースに3千いいね

麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの簡単絶品ソースレシピを紹介します。お店で食べるような美味しいソース、お家でも簡単に作れたら最高ですよね。



プロのシェフでもある麦ライス(シェフ)さんが紹介した、お店の賄いでも大好評だったという「魔法のシーザーソース」レシピが、「簡単なのに本格的！」「すぐ試したい」と注目を集めています。その作り方とは？

©HG7654321

お店の賄いでサラダと塩胡椒で焼いただけの牛肉にかけたら大好評だったシーザーソース

マヨネーズ大さじ3

ケチャップ小さじ1/2

牛乳小さじ2

ライム汁小さじ1

おろしにんにく小さじ1/4

黒胡椒、砂糖各2つまみ

シンプルな食材に、ひと手間加えただけでグッとおいしさが増しそうなソースのレシピですね。どれも、家にあるもので作れそうです。市販のソースももちろんおいしいですが、たまにはソースを手作りしてみるのはいかがでしょうか。カロリーや濃さも好みで調整できるので、大活躍しそうです。



この投稿は3000件を超えるいいねが集まり、多くの人が注目しました。「作ってみたいけど、難しそう…」「どうやって作っていいか分からない」。そんな人は、ぜひこのレシピを参考にしてみてください。

