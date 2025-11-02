【全日本大学駅伝】エース集まる２区は大混戦！中大の吉居駿恭が７人抜きでトップに　２位でつないだ帝京大の楠岡由浩が区間賞

◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

エースが集まる２区（１１・１キロ）は大混戦になった。

首位と同タイムで受けた早大の鈴木琉胤（るい、１年）、１秒差の２、３位で受けた国学院大の尾熊迅斗（２年）、駒大の谷中晴（２年）、５秒差からすぐに追いついた中大の吉居駿恭（４年）ら７チームが先頭集団で３キロ通過。

５キロを過ぎて創価大の小池莉希（３年）がペースを上げて集団はやや縦長になったが他選手も確実に食らいつく展開。

１０キロを過ぎて帝京大の楠岡由浩（３年）が前に出て逃げ切るかと思われたが、ラスト５００メートルで吉居が強烈スパート。力強く首位でつないだ。吉居は７人抜きの激走となった。

１秒差の２位に帝京大、３秒差の同タイムで３位に駒大、４位に早大が続く。

５位に創価大、６位に日体大、７位に国学院大、８位に順大が続く。

青学大は首位と５２秒差の１０位と苦しい展開。

区間賞は、帝京大の楠岡。駒大の佐藤圭汰がマークした区間記録と同タイムで走った。

エース区間の７区（１７・６キロ）には、連覇を狙う国学院大の青木瑠郁（４年）、マラソン日本学生記録（２時間６分５秒）を持つ青学大の黒田朝日（４年）、５０００メートルで室内日本記録（１３分９秒４５）を持つ駒大の佐藤圭汰（４年）、開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）２区で９人をごぼう抜きして区間賞を獲得した早大の山口智規（４年）、出雲駅伝１区で区間賞を獲得した岡田開成（２年）、１万メートルで日本学生歴代３位（２７分２０秒０５）の自己ベスト記録を持つ日大のシャドラック・キップケメイ（３年）ら好選手が多く出場する。青学大の原晋監督は「風と気温の気象条件次第ですが、レベルの高い選手がそろっているので、競い合えば、区間新記録の誕生もあります」と“予言”している。

最終８区は最長の１９・７キロ。伊勢神宮内宮宇治橋前のゴールまで熱戦が続く。