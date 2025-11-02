◆第４２回ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）

日本ダート界の絶対王者、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝利。日本馬が本場の最高峰と言われる大一番を制した。道中は３番手を追走。最終コーナー前から積極的に先頭に立つと、最後は外から迫ったシエラレオーネを振り切った。

同馬はＧ１級競走は５勝目で、獲得総賞金は日本馬歴代トップに浮上。管理する矢作調教師は２０２１年のフィリー＆メアターフ（ラヴズオンリーユー）、ディスタフ（マルシュロレーヌ）に続くブリーダーズＣ３勝目。鞍上の坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝は今年のサウジＣに続く海外Ｇ１・２勝目となった。

坂井瑠星騎手（フォーエバーヤング＝１着）「最高です。本当に世界一の馬だと思いますし、悔いのないレースができて、こんなにうれしいことがあるんだなと思います。（コントラリーシンキングが）もっと飛ばしていくかなと思ったんですけど、意外といかない。フィアースネスが外に出ようとしていたので、ずっと出られないようにキープしていました。（勝負どころで行き脚がつかない部分があるが）それもすべて含めて状態が非常によかった。すべてが勝つためにやってきたことが、かみ合ったんじゃないかな。怖いぐらい順調だったので、とにかく自信をもって。（ゴール前はシエラレオーネが迫ったが）来るとしたらあの馬かなと。（フォーエバーヤングは）最初から素晴らしい馬でしたけど、ここにきて完成に近づいてますし、馬に感謝、スタッフに感謝、すべてに感謝です。海外で無事に使うことが難しいなかで、自信もありましたし、昨日もみんな勝つ前提で話していたし、プレッシャーもありましたけど、実際に素晴らしいレースをしてくれました。僕は引き続き、この馬にふさわしい世界一のジョッキーになりたい」