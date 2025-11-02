◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ第７戦が始まった。ブルージェイズ先発はサイ・ヤング賞３度の右腕マックス・シャーザー。ドジャースは大谷翔平投手（３１）が中３日で先発登板する。シャーザーは史上最年長の４１歳９７日でＷＳ最終戦登板を果たした。

シャーザーはナショナルズ時代の２０１９年にもアストロズとのＷＳ第７戦で先発しており、史上４人目の複数回登板となった。

試合前の記者会見にブルージェイズのシュナイダー監督が出席。「基本的にはいつもと同じだ。第７戦ということで少し違うが、いくつかの道筋を詰める必要がある。マックス（シャーザー）から始まる。彼の状態を見て、打者の反応を見る。特定の打順を特定の投手で迎えたい場面もあるので、そのタイミングを判断する」と大まかな起用プランを明かし、シャーザーについては「昨日の試合後、彼のそばを通ったら、誰かを殺しそうな顔をしていた（笑）。それが彼だ。だからこそ、この舞台でも信頼できる」と前夜から“マッド・マックス”モードに突入していたと予告していた。