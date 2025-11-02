¡Ö¼Â¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¡¦¸ÅÈþ½Ñ¾¦¤ÎÂ©»Ò¡×40ºÐ¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É·Ý¿Í¤Ê¤Î¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¡£¡È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡É¤¬¤¤¤Þ¤ä¼¡À¤ÂåMC¤Ë
µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤ÎÃË½÷¥³¥ó¥Ó¡¦ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¢¤ë»³Åº´²¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¥¥ã¥é¡×¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»Ãæ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤«¤é¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Þ¤Ç
2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ùõ¥±¥¤¤µ¤ó¤È»³Åº´²¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥¤½÷É÷¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¥±¥¤¤µ¤ó¤Ë¡¢»³Åº¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤¿¤·¤Ê¤á¤ëÌ¡ºÍ¤ä¡¢Îø°¦ÌÏÍÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥³¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î·è¾¡¤Ë¤â¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¤ì»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¥±¥¤¤µ¤ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»³Åº¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³Åº¤µ¤ó¤¬¥±¥¤¤µ¤ó¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤È¤¤¤¦¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼¡Âè¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼Ú¶â¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤â·ÚÌ¯¤ËÀÚ¤êÊÖ¤¹¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ä¡¢µ¡Å¾¤ÎÍø¤¤¤¿Î©¤Á²ó¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢»³Åº¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¥»¥ó¥¹¤ÈÂ¸ºß´¶
»³Åº¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¡ÊTBS¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂç´îÍø¤Î¥»¥ó¥¹¤ä´ë²èÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢»³Åº¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÑÈË¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¢ÊýÅª¤ÊÌò³ä¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¤ò¼«µÔÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÂçÀª¤Î·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë´ë²è¤Ç¤â½Ð±é¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ç¤¢¤ë»³Åº¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»³Åº¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤ÏÊÛ¤¬Î©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤òÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ò²ó¤¹¥¹¥¥ë¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏMC¤Î»Å»ö¤âµÞÁý¡£º£Ç¯5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥·¡¼¥º¥ó6¡Ù¡ÊPrime Video¡Ë¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë»³Åº¤µ¤ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆÃÈÖ¤Ç¤ÎMC¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËMC¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¤Ê¤Î¤Ë¾åÉÊ¡© °¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
2023Ç¯¤Ë¤Ï¥±¥¤¤µ¤ó¤¬Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï»³Åº¤µ¤ó¤¬¼ç¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Í¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö½é¤Ï¥±¥¤¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥Ö¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥Ó¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»³Åº¤µ¤ó¤Ï¥±¥¤¤µ¤ó¤Ë¶¯¤¯¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤êÇÍÅÝ¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢¹õ»Ò¤ËÅ°¤¹¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬ÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢»³Åº¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¼Â²È¤ÏÏ·ÊÞ¤Î¸ÅÈþ½Ñ¾¦¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½÷À·Ý¿Í¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ÏÈò¤±¡¢¼«¿È¤Î¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¤ò¼«µÔÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»³Åº¤µ¤ó¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ä¡ÖÊ·°Ïµ¤¡×¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï»³Åº¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹¤¬180cm¤òÄ¶¤¨¡¢´éÎ©¤Á¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ÏÇÐÍ¥¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â¸«Îô¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¯¥º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³°¸«¤ÈÃæ¿È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤«¤é¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Þ¤Ç
2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ùõ¥±¥¤¤µ¤ó¤È»³Åº´²¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥¤½÷É÷¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¥±¥¤¤µ¤ó¤Ë¡¢»³Åº¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤¿¤·¤Ê¤á¤ëÌ¡ºÍ¤ä¡¢Îø°¦ÌÏÍÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥³¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î·è¾¡¤Ë¤â¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¥»¥ó¥¹¤ÈÂ¸ºß´¶
»³Åº¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡Ù¡ÊTBS¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂç´îÍø¤Î¥»¥ó¥¹¤ä´ë²èÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢»³Åº¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÑÈË¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¢ÊýÅª¤ÊÌò³ä¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¤ò¼«µÔÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÂçÀª¤Î·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë´ë²è¤Ç¤â½Ð±é¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ç¤¢¤ë»³Åº¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»³Åº¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤ÏÊÛ¤¬Î©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤òÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ò²ó¤¹¥¹¥¥ë¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏMC¤Î»Å»ö¤âµÞÁý¡£º£Ç¯5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥·¡¼¥º¥ó6¡Ù¡ÊPrime Video¡Ë¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë»³Åº¤µ¤ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆÃÈÖ¤Ç¤ÎMC¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËMC¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¤Ê¤Î¤Ë¾åÉÊ¡© °¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
2023Ç¯¤Ë¤Ï¥±¥¤¤µ¤ó¤¬Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï»³Åº¤µ¤ó¤¬¼ç¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Í¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö½é¤Ï¥±¥¤¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥Ö¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥Ó¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»³Åº¤µ¤ó¤Ï¥±¥¤¤µ¤ó¤Ë¶¯¤¯¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤êÇÍÅÝ¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢¹õ»Ò¤ËÅ°¤¹¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬ÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢»³Åº¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¼Â²È¤ÏÏ·ÊÞ¤Î¸ÅÈþ½Ñ¾¦¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½÷À·Ý¿Í¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ÏÈò¤±¡¢¼«¿È¤Î¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É¤ò¼«µÔÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»³Åº¤µ¤ó¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ä¡ÖÊ·°Ïµ¤¡×¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï»³Åº¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹¤¬180cm¤òÄ¶¤¨¡¢´éÎ©¤Á¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ÏÇÐÍ¥¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â¸«Îô¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¯¥º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³°¸«¤ÈÃæ¿È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£