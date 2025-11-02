ÉCRUから初潮世代に寄り添う新作♡安心とおしゃれを両立するジュニア吸水ショーツ登場

はじめての生理を迎える時期は、体も心も変化の連続。そんな繊細なジュニア世代に向けて、ÉCRU（エクル）から新しい吸水ショーツ『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』が登場しました。安心の吸水設計と優しい肌ざわり、そしておしゃれ心を忘れないデザインで「どんな日も自分らしく」を叶えます。2025年10月20日（月）よりÉCRU公式オンラインストアにて予約販売スタートです。

ÉCRUの想いが形に。安心を届ける新しいジュニアショーツ

「初めての生理をどう迎えるか」というリアルな声から生まれた『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』。

ブランドディレクター自身の子育て経験をもとに、学校生活や習い事の日も快適に過ごせるよう設計されました。約45ml（※）の吸水量で、生理が始まりそうな“そわそわ期”から多い日まで対応。

ナプキン併用OKのダブルクロッチ構造と収納ポケット付きで、使い始めでも安心して過ごせます。

※エクル調べ。

【アツギ】裏起毛インナーで寒い日も暖かく！オンライン限定発売

機能性×デザイン性で、毎日をもっと快適に♪

吸水体には日本製の機能素材を採用し、ムレやベタつきを抑えてさらりと快適。ネイビーの吸水体で経血の状態を確認しやすく、自分の体と向き合うきっかけにもなります。

柔らかいフリルやニュアンスカラーが可愛らしく、ブラック・チャコールグレー・タフィーピンクの3色展開♡

ボトムスに響かず、普段使いにもぴったりです。サイズは140・150・160の3サイズ、価格は6,710円（税込）。

ÉCRUの「NUANCE WAVE」で初めての毎日を前向きに

「生理の日も、自分らしくおしゃれを楽しみたい」。そんなジュニア世代の気持ちに寄り添うÉCRUの『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』。

安心の吸水設計とやさしい素材感で、初潮を迎える不安を少しでも減らし、前向きな毎日をサポートします。

ÉCRUならではの機能性と温かみあるデザインで、次の世代に“安心と自信”を届けてくれる一枚です。