波瑠、“美人母”との貴重2ショット「可愛い」「素敵な親子ですね」
俳優の波瑠が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
公式SNSは「Happy Birthday」とつづり、「10月お誕生日の3名 13日 花村聖子役 筒井真理子さん 25日 町田大輝役 若林時英さん 28日 九条玲香役 野呂佳代さん おめでとうございます」と投稿。劇中で親子を演じる波瑠＆筒井の2ショットのほか、それぞれの祝福ショットを添えた。
ファンからは「こんな美人で素敵なお母さん理想です」「筒井さん、Lovesongではウィンくんのママで、フェイクマミーでは波瑠さんのママなのか お誕生日おめでとうございます！」「可愛いオフショットありがとうございます！」「現場の雰囲気よすぎでしょ 次週も楽しみにしてます」「波瑠さんと筒井さん、とても素敵な親子ですね」「筒井真理子さん＆波瑠ちゃん2ショットみれてうれしいです、聖子ママ＆薫ちゃんシーンたくさんみれますように。。筒井真理子さん＆野呂ちゃん＆時英さんお誕生日おめでとうございます」などの声が寄せられている。
