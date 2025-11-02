成功している経営者の多くが、ベンツやレクサス、アルファードといった高級車に乗っています。そんな人たちを見ると「儲かっているんだろうな」「見栄っぱりだな」などと考えてしまいますが、実はそれだけではないようです。世の経営者が高級車、とりわけ「4年落ちのベンツ・Gクラス」を好む合理的な理由をみていきましょう。税理士法人グランサーズの共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が解説します。

車は個人名義より「法人名義」で買うべき

まず基本として、利益が出ている会社であれば、車は個人で買うよりも会社（法人名義）で買ったほうが、キャッシュフローの観点から断然有利です。

たとえば、ある会社の社長Aさんが個人で1,000万円の車を購入するケースを考えてみましょう。この場合、費用は役員報酬（手取り）から支払うことになります。

仮にAさんの税率が50％だとすると、手元に1,000万円を残すためには、税金分を含めて会社から2,000万円の報酬を受け取る必要があります。

しかし、Aさんが「社用車」として法人名義で1,000万円の車を購入する場合、その費用は会社の経費として処理されます。経費は税金を計算する前の利益から差し引かれるため、会社のキャッシュアウトは1,000万円で済むのです。

これだけでも、法人で車を購入するメリットが非常に大きいことがわかります。

「4年落ちの中古車を期首に買う」が最適解

とはいえ、事業に関連する車であったとしても、購入した年に全額経費にできるわけではありません。

車のように高額な資産は、法律で定められた年数（法定耐用年数）にわたって分割して経費にする「減価償却」が必要です。

たとえば、新車の普通乗用車の場合、法定耐用年数は6年で、分割して経費計上を行います。

しかし、中古車であれば「新車よりも大幅に短い期間」で経費化することが可能です。

法人税の計算上、「3年10ヵ月落ち以上の中古車」を購入した場合、法定耐用年数は「2年」に短縮されます。これは法律で認められている最短の耐用年数なのです。

初年度経費の“最大化”を狙うなら、「定率法」が有利

なお、法人の場合、減価償却の方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。主な違いは下記のとおりです。

定額法：毎年一定の額を経費にする方法

定率法：毎年一定の率で経費にする方法。初年度に多くの償却費を計上でき、そこから毎年償却額が下がる。

初年度にできるだけ多くの経費を計上したい場合は、定率法が有利でしょう。

特に、耐用年数2年の中古車を定率法（200％）で償却する場合、購入費用の全額を初年度に経費にすることも可能です。

「月割り計算」に要注意

ただし、この減価償却は月割り計算になるため、1年分の経費を計上するためには、年度のはじめに車を購入し、納車まで完了させておく必要があります。決算間際にあわてて購入しても、その年度に経費にできるのは残りの月数分だけです。

結論として「4年落ち中古車を期首に買う」というのが、短期的な節税効果を最大化する最強の組み合わせといえるでしょう。

リセールバリューの高さが“頼みの綱”になる

社用車は「買って終わり」ではありません。

賢い経営者は、購入時から売却時まで、全体の流れを見据えて戦略を練っています。なかでも特に大事になってくるのが、売却時にどれだけの値段で手放せるかという「リセールバリュー」でしょう。

リセールバリューの高い車を所有していれば、たとえ会社が赤字に陥った場合にも、売却してキャッシュを確保することができます。

つまり、「リセールバリューの高い社用車」であれば、節税効果を得ながら、いざというときのセーフティネットや「含み益資産」としての役割も果たすのです。

リセールバリューの高い代表格として、メルセデス・ベンツの「Gクラス」やトヨタの「ランドクルーザー」が挙げられます。これらの車は圧倒的に値崩れしにくく、特にランドクルーザーは世界中から買い手が集まり、価値が落ちにくいのが特徴です。

たとえば、減価償却によって簿価が1円になった車を800万円で売却した場合、会社には約800万円の固定資産売却益が発生し、法人税の課税対象となります。この売却益にかかる税金を抑えるためには、あらかじめ「出口戦略」を立てておくことが重要です。具体的には、下記のような対策が考えられます。

・赤字の年に売却……会社が赤字を出した年に車を売却することで、売却益と本業の赤字を相殺（損益通算）し、課税額を抑えることができる。

・設備投資への活用……車の売却益をすぐに新たな設備投資に充てることで、その支出を新たな経費として処理できる。

・役員退職金の支払いに充てる……役員退職金を支給するタイミングで車を売却し、売却益を退職金の原資とする。退職金は税制上の優遇措置があるため、役員報酬を上げるよりも個人の手取り額に大きな差が出る可能性がある。

車の購入は節税の入り口ですが、購入時から「出口」も見据えておくことで、より賢い活用が可能になるでしょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士