◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、3勝3敗で迎えた敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で2試合連続安打となる中前打を放った。

試合前に行っていたブルペン投球中の球場でのスタメン発表では、打者と投手の2回、大谷がコールされると大ブーイングとなった。敵地の洗礼を浴びる中、サイ・ヤング賞3度の実績を誇る右腕シャーザーとの対戦。カウント1―2から低めのチェンジアップをバットの先ですくい、中前に運んだ。その後、スミスの一ゴロで二進、フリーマンの中飛で三塁へタッチアップとダイヤモンドを駆け回ったが、4番ベッツが遊ゴロに倒れて先制点を奪うことはできなかった。

この日の試合前、デーブ・ロバーツ監は「昨夜彼と話して、先発でいくと彼自身が言った」と大谷が自ら先発登板を志願したと明かした。救援登板なら降板後の出場に制限が出てくるだけに「先発なら、できるだけ長く引っ張れる。リリーフだと使い方が限られるから、理にかなっている。どれくらい投げられるかは分からないけど、調子がいいなら続投させる」と説明した。

チームは第4、5戦に連敗して王手をかけられたが、前日の第6戦は山本由伸が6回1失点と好投。大谷は1安打1得点、8回から登板した佐々木朗希はグラスノーの救援こそ仰いだものの1回0/3を無失点で勝利に貢献した。2007年のレッドソックス―ロッキーズWS第3戦でレッドソックスの松坂大輔、岡島秀樹、ロッキーズの松井稼頭央の3選手が同時出場した例はあったが、同一チームの日本選手3人が同時出場するのはWS史上初となった。

WS連覇となれば球団史上初、MLB全体でも3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶり。大一番で大谷の投打にわたる活躍が期待される。