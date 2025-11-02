児童が幻の洋梨“ルレクチエ”を収穫！少雨の影響受けるも糖度高い仕上がりに 「農家さんの大変さ感じる」新潟・南区
10月30日、新潟市南区の白根グレープガーデンを訪れたのは、大鷲小学校4年生の児童とサッカー、アルビレックス新潟の選手です。
児童や選手が楽しみにしていたのは、ルレクチエの収穫です。
温度管理や風通しなど生産の難しさから、“幻の洋梨”とも呼ばれているルレクチエ。しかし、今年は少雨の影響で…
【白根グレープガーデン 笠原誠 主任】
「果物は雨が降って太ってくるので、全体的にやや小ぶり傾向」
【藤森麻友アナウンサー】
「見た目の美しさが有名なルレクチエ。しかし、突然降った大雨により、雨汚れができているものもある」
ただ、日照時間が長かったため、糖度はこれまでにないほど高いということです。
総合的な学習の一環で地元の特産物について学び、袋掛け作業などを手伝ってきた児童たち。
【児童】
「自分で少し手伝ったルレクチエなので、すごくうれしい」
【児童】
「（これからは）農家さんの大変さを感じて食べることができると思う」
児童たちは楽しみながら、地元の特産物や農業についての学びを深めていました。