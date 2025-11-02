10月30日、新潟市南区の白根グレープガーデンを訪れたのは、大鷲小学校4年生の児童とサッカー、アルビレックス新潟の選手です。



児童や選手が楽しみにしていたのは、ルレクチエの収穫です。



温度管理や風通しなど生産の難しさから、“幻の洋梨”とも呼ばれているルレクチエ。しかし、今年は少雨の影響で…



【白根グレープガーデン 笠原誠 主任】

「果物は雨が降って太ってくるので、全体的にやや小ぶり傾向」





さらに…【藤森麻友アナウンサー】「見た目の美しさが有名なルレクチエ。しかし、突然降った大雨により、雨汚れができているものもある」ただ、日照時間が長かったため、糖度はこれまでにないほど高いということです。総合的な学習の一環で地元の特産物について学び、袋掛け作業などを手伝ってきた児童たち。【児童】「自分で少し手伝ったルレクチエなので、すごくうれしい」【児童】「（これからは）農家さんの大変さを感じて食べることができると思う」児童たちは楽しみながら、地元の特産物や農業についての学びを深めていました。