大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年11月1日、自身のインスタグラムを更新。チューブトップを合わせたコーデの応援スタイルを披露した。

夫の背番号「5」アイテムがアクセント

チェルシーさんは、「Let's go， Dodgers！」とコメントを添えて、黒チューブトップと白パンツを合わせたコーデを披露。3人の子どもたちとの写真も投稿されている。

そのチューブトップには、夫・フリーマン選手の背番号「5」のピンらしきものや、夫・フリーマン選手の写真入り缶バッジらしきアイテムがみえる。全身のショットも公開されており、バッグを持ち、笑顔をみせていた。

ドジャースとブルージェイズによる白熱するワールドシリーズ。日本時間11月1日の山本由伸が先発した第6戦は、ドジャースが3-1で逃げ切り勝利。対戦成績を3勝3敗とした。11月2日に行われる運命の第7戦、勝った方がワールドシリーズ制覇となる。ドジャースは、2年連続の世界一となるか？