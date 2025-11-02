今日2日は、北海道は雨が降り、標高の高い所では雪が降るでしょう。東北と北陸は大気の状態が不安定です。近畿から九州でも日本海側を中心に、にわか雨や雷雨があるでしょう。

東北や北陸など急な雨や突風に注意

今日2日の北海道は、昨日のような大荒れの天気ではありませんが、雨が降ったりやんだりの天気でしょう。山や峠では雪が降りそうです。峠越えをされる際は、車の運転に十分ご注意ください。

北陸と東北は大気の状態が不安定です。急に強まる雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。





関東甲信と東海は日差しが届きそうです。カラッとした陽気で、洗濯物がよく乾くでしょう。平野部では天気の崩れはなく、洗濯物を干したままでのお出かけもOKです。ただ、夕方以降は、山沿いではにわか雨の可能性があります。近畿から中国地方やは雲が広がりやすく、日本海側を中心に所々で雨が降りそうです。局地的にカミナリが鳴り、ザっと強く降るでしょう。四国は晴れたり曇ったりの天気で、一部で雨が降りそうです。九州は、南部を中心に晴れますが、昼過ぎから雨の所がありそうです。沖縄は、晴れ間があるでしょう。

雷雲が近づくサイン その時どうする?

外にいる時、雷雲が近づいているかどうか、誰にでも簡単にわかる方法があります。雷雲が近づくサインは3つ。「真っ黒い雲が近づく」「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹く」です。このような変化を感じたら、まもなく激しい雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な所へ避難してください。



雷雲が近づく時、避難する場所は、近くのしっかりした建物や、車の中が良いでしょう。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、危険です。万が一、周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。

日本海側はヒンヤリ 関東は快適な陽気

今日2日の最高気温は、北海道は、11月中旬並みの寒さでしょう。昨日より気温が下がる所もあり、急な寒さで体調を崩されないようにお気をつけください。



東北はから九州は、平年並みか高い見込みです。日本海側ほど北や西よりの冷たい風が強まりそうです。風冷えしないように、風を通しにくい服装でお出かけ下さい。



沖縄はこの時期らしい陽気でしょう。



明日3日は、日本付近にこの時期としては強い寒気が流れ込みます。

東北から九州は日本海側を中心に、グッと気温が下がりそうです。

日ごとの寒暖差にもご注意ください。