4番ベッツが値千金のタイムリー「昨日は本当にたくさん練習しました。大事な場面で結果に結びついたのは嬉しい」



ムーキー・ベッツ PHOTO:Getty Images

＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

崖っぷちに立たされたロサンゼルス・ドジャースが、底力を見せた。ワールドシリーズ第6戦は、3回に集中打で3点を奪い、ブルージェイズを3-1で撃破。シリーズ成績を3勝3敗のタイに戻し、勝負の第7戦へと持ち込んだ。

この試合で貴重なタイムリーを放ったムーキー・ベッツは、試合後に「チームの"愛"が僕たちをここまで導いてくれた」と語った。

ベッツは前夜、ケージで一日中打ち込みを行い、スイングを調整。その成果が早速現れた。

「昨日は本当にたくさん練習しました。いつも通りやってきたことが、今日みたいな大事な場面で結果に結びついたのは嬉しい」と笑顔を見せた。

「塁に出てくれたチームメイトに感謝したい。この勝利で、もう1試合戦うチャンスを得たんです」と、仲間への感謝を口にした。

ドジャースは今ポストシーズンでも何度も窮地から立ち上がってきた。その理由を問われると、ベッツは少し考えてからこう答えた。

「言葉で説明するのは難しいけど、ひと言で言うなら"愛"だと思う。お互いを信頼し、支え合っている。その気持ちがあるから、土壇場でも強くいられるんです」

打撃不振に苦しんでいたベッツにとって、この日のタイムリーは価値ある一打だった。

「今日は自分の"アスリートらしいスイング"を取り戻せた気がします。最近はボールを引っ張れなかったけど、今日はできた。明日もうまくいくかは分かりませんが、今日の感覚は良かったです」と前向きに語った。

試合終盤には、フェンスに挟まったボールや劇的なダブルプレーなど、波乱の展開もあった。

「本当にワイルドなイニング、そしてワイルドな結末でした。すべてがうまくいって、結果的に僕たちに有利に働いた」と振り返り、安堵の笑みを浮かべた。

そして、シリーズはいよいよ最終第7戦へ

「すべてがリセットされたようなものです。たった1試合。ベストを尽くした方が勝つ。明日何が起こるか見てみましょう」と静かに闘志を燃やす。

