◆第４２回ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）

日本ダート界の絶対王者、フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝利。日本馬が本場の最高峰と言われる大一番を制した。道中は３番手を追走。最終コーナー前から積極的に先頭に立つと、最後は外から迫ったシエラレオーネを振り切った。

同馬はＧ１級競走は５勝目で、獲得総賞金は日本馬歴代トップに浮上。管理する矢作調教師は２０２１年のフィリー＆メアターフ（ラヴズオンリーユー）、ディスタフ（マルシュロレーヌ）に続くブリーダーズＣ３勝目。鞍上の坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝は今年のサウジＣに続く海外Ｇ１・２勝目となった。

矢作芳人調教師（フォーエバーヤング＝１着）「馬に感謝しています。もちろん故障させないことが一番ですが、そのなかでいかに彼を成長させるか、ここを勝つためにやってきたと言っても過言じゃない。出来はパーフェクト、これで負けたら俺どうしたらいいんだろうという。瑠星に出した指示は、馬を信じて乗ってこいと、それだけです。コーナーで少し置かれる馬なので、４コーナーでスピードに乗れる調教をしましたし、これで負けたら仕方ないと。勝つために来ているんですけど、何も言葉はなかったです。全然まだまだで、ただ馬主さんだけでなく、多くのファンの方々が矢作厩舎を支えて応援していただいるので、頑張るだけです。やりましたよ、本当にうれしいです。みなさんの応援のおかげです」