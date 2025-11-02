【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）

【映像】福永祐一氏も“確信”リアクション…圧巻の横綱競馬の一部始終

アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックが行われ、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が歴史的勝利。日本競馬界にとって悲願だったクラシック勝利は、解説を務めた福永祐一氏も勝利を“確信”するほどの横綱競馬だった。

3着に終わった昨年は最内の1番ゲートで苦戦したフォーエバーヤングだったが、今年は5番ゲートの好位置で序盤からレースを優位に進める。そのまま3コーナーあたりで先頭に立つと、昨年覇者シエラレオーネ（牡4、ブラウン）らライバルを振り切って勝利した。

レース前から「この枠なら自分のリズムでいける」と語っていたJRA調教師の福永祐一氏は、解説を務めたABEMAの生中継で大興奮。ゴール直前で「おお、勝った。すごい！」と“確信”リアクションを見せると、勝利の瞬間も「おぉ〜！」と拍手で大喜びの様子で、リプレー映像では矢作芳人調教師や藤田晋オーナーらフォーエバーヤング陣営が抱き合って歓喜する模様も映し出されていた。

歴史的瞬間を早朝から見守ったファンも「マジで勝った」「おめでとおおおお」「強かった！」「起きたら勝ってた」などとコメント。“強すぎる”勝ち方にやや戸惑いながらも、悲願のクラシック初勝利に日本中が沸き立っていた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）