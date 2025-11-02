

“頼りにされたら喜びそうな人”を見つけては取り入っていくタイプの部下には注意が必要です（画像：estherqueen999／PIXTA）

メンタルヘルスの専門家として、行政機関や民間企業で多くの人の相談を聴き、カウンセリングを行う心理学者、舟木彩乃氏によると、相談内容の9割は人間関係に関するものだといいます。厚生労働省の調査でも、働く人が感じる強いストレスの原因の多くは「職場の人間関係」です。上司、部下、同僚──どの職場にも必ず「あなたを憂鬱にする人」が存在します。

その心理的背景を理解し、自分を守るスキルを身につけることこそ、快適に働き続けるための第一歩です。本稿では、舟木氏の新刊『あなたの職場を憂鬱にする人たち』から、具体的な事例を一部抜粋・転載して紹介します。

いろいろな相談をもちかけたりして頼りながら、上司の懐に入るのがうまい部下がいます。しかし、頼られた上司のほうは、しばらく付き合っているうちに違和感を覚えるようになることがあります。

いつの間にか、いろいろな要求に応えることが当たり前となり、時間や労力を奪われていき、しかも要求に応えられない場合には応えられないこちら側が悪者にされる――。

そんな部下には、病的なものすら感じてしまいます。このような部下がいた場合、上司はどう対応すればよいのでしょうか。

「自分がなんとかしてあげなければ」

林さん（仮名、女性30代）は、法人営業部門で10名ほどのメンバーを取りまとめているリーダーです。そのなかの1人に、半年前に転職してきたMさん（女性、20代）がいます。

彼女は20代でありながら、今の職場が4社目とのことでした。法人営業職の採用面接では、林さんは「またすぐに転職してしまうのでは」「そもそもなぜ、こんなに転々としたのだろう」などという疑問が湧いてきたのを覚えています。

ほかにもいくつか引っかかる点はありましたが、「もっと成長できる環境に身を置きたかった」というMさんのポジティブな転職理由を信じることにして、配属先の上司として採用に賛成しました。

Mさんは、入社当初から積極的に同僚との人間関係をつくっていました。

わからないことや困ったことがあるときは、遠慮することなく林さんや同僚に相談し、仕事に対して意欲的に取り組んでいるようでした。林さんはMさんの相談に乗って、かなり帰宅が遅くなることもありました。

しかし、もともと面倒見のいい性格で、「こういうことは林さんにしか相談できません」などと言われて頼ってこられると、悪い気はしなかったそうです。そして、次第に「自分がなんとかしてあげなければ」という気持ちになっていったということです。

「取引先の男性から言い寄られている」

林さんのチームは、基本的にメンバーのそれぞれに、担当する取引先を割り当てています。入社から2カ月ほど経った頃、Mさんにも1人で担当の取引先を持ってもらうことになりました。

それからしばらくは頑張っているようでしたが、2週間ほど経った頃、林さんは「取引先の男性担当者から、2人で飲みに行こうと誘われて困っています……」という相談をもちかけられました。

法人営業部門は接待も重要な仕事で、アルコールが入る会食があります。しかし、担当になってすぐにプライベートで飲みに行こうと誘われるというのは、Mさんの口ぶりからしても、常識的な仕事の範囲を超えている印象を受けました。

女性が取引先担当者の誘いを断れず、被害に巻き込まれる大きな事件もあったので、林さんは急いで対応する必要があると感じました。

そこで、Mさんには別の取引先を担当してもらうことにしましたが、1カ月ほどすると、またしても似たような相談を受けたのです。

今回の取引先の担当者は、林さんも以前からよく知っている人です。女性を執拗に誘うようなことはしないはずだと思ってMさんに担当してもらっただけに、再び同じような状況になったことを不思議に思いました。

また、この頃になるとMさんから林さんへの相談頻度が増えてきました。それでも林さんは、仕事帰りに一緒に夕食を食べながら彼女の悩みを聞いたり、深夜のLINEに返信したりと、上司として丁寧に対応していました。

しかし内心では、頼られすぎていることに難しさも感じていたということです。

そこで、林さんからサブリーダーであるOさん（男性、30代）に事情を説明し、OさんにMさんの取引先との打ち合わせに同行してもらうことにしました。

その後、Oさんから「どちらかと言えば、Mさんは食事に誘われるよう自分から仕向けているという感じがします」と報告を受けました。

打ち合わせの後の会食にもOさんは同席しましたが、Mさんは担当者とプライベートのLINEでつながり、うれしそうな様子で飲みに行く約束を取り付けていたということです。

取引先とのこのようなやり取りや付き合い方は、営業という性質上、各々の裁量に任されています。しかし、両社の担当者のどちらかが不本意に思っている場合は、話が違ってきます。

誘われても断り切れずに、無理をして会食やゴルフに付き合っているとしたら、会社としてもなんらかの対応をしなければなりません。逆に、自社の担当者が同じような誘い方をしていても同様です。

「信じてくれないのですね」

Oさんが同行したときの会食について林さんが様子を聞くと、Mさんは、会食のときに先方からしつこくLINEを交換しようと迫られて泣きそうでしたと、本当に涙を浮かべながら言っていました。

林さんは、一体どちらの話を信じればよいか頭を抱えましたが、Oさんはうそをつくような人ではありません。そもそもOさんにうその報告をするメリットはないことから、Mさんになんらかの問題がありそうでした。

しかし、デリケートなことゆえにMさんに特段の注意をすることはせず、再度、担当する取引先を変えることにしました。

担当が変わって2カ月後、林さんは、またしても担当先の偉い方からプライベートで誘われて困っているという相談を、頻繁に受けるようになったそうです。そしてある日、相談を聞いているとき、Mさんの話に寄り添いながらもとうとう、「先方を誤解させるような言い方を自分からしているのではないの？」という趣旨のことが口から出てしまいました。

仕事帰りに2人で立ち寄った居酒屋での会話でした。林さんが質問した直後、Mさんの表情がみるみる険しくなり、「林さんは、部下が真剣に悩みを打ち明けているのに、信じてくれないのですね！」と、涙を流しながら周りに聞こえるような大きな声で訴えてきました。

その場をなんとか収めようと、傷つけてしまったことを謝罪して話を続けようとしましたが、Mさんは取り付く島もないほど取り乱していたそうです。

それ以降、Mさんの林さんに対する態度は一変しました。

それまでは、周囲にも林さんは頼りになり尊敬できる上司だと称賛していたのですが、今度は逆に「女の武器を使って営業するよう暗に強要された」とか「（林さんは）若い私に嫉妬して、つらく当たるようになった」というような悪口やエピソードを同僚に言いふらしてまわるようになったのです。

しかも、林さんが部下たちのことを「使えない人たちばかり、全員異動させてしまいたい」と役員に報告しているといううそまで、言い出すありさまでした。

しかし、OさんがこのMさんの異常な言動に気づき、彼女の話をそのまま信じないよう、ほかのメンバーに働きかけてくれました。

自死を匂わせるようなメール

部署の同僚たちがMさんの虚言に気づき始めた頃、彼女から「最近の皆さんの冷たさは、私のことを悪者にして円満解決したいということですね。私が会社からいなくなればよいということがよくわかりました。世の中からもいなくなれば、もっとよいのでしょうね」などという、自死を匂わせるようなメールが全員に届いたということです。

このメールに驚いた林さんとOさんは、すぐに筆者のところへ相談に来ました。このケースでは、Mさんの心理的な背景はどのようなものでしょうか。それを理解することが、対処方法を考えるヒントとなることがあります。

Mさんのような人は、根幹に「自分は誰からも必要とされない人間かもしれない」という「見捨てられ不安」を持っています。それゆえ、見捨てられないために、意図的に悩みごとをつくり出しては、誰かに過度に依存したり、人間関係を操作する方法で注目を集めようとしたりしています。

このような人は、普通に付き合っているとなかなかわからないことも多いのですが、「境界性パーソナリティ障害」という精神疾患が隠れていることがあります。

この精神疾患は女性に多く、20〜30代の比較的若い年齢が患者数のピークです。気分の浮き沈みが激しく、情緒面が不安定で、リストカットや過量服薬で救急受診を繰り返すこともあります。

境界性パーソナリティ障害という診断名はつかなくとも、これに近い特徴を持つ人は一定数いて、“頼りにされたら喜びそうな人”を見つけては取り入っていく傾向があります。

しかし、頼っている相手との適切な距離感がつかめず、やがて不安定な人間関係になっていくことが多いようです。

境界性パーソナリティ障害が疑われる人への対処法としては、まずは直属の上司が取り込まれないようにすることが肝心です。特に、面倒見が良い林さんのようなタイプは要注意です。

エスカレートしていく要求には？

相談され、なんとか期待に応えてあげようと常識的な範囲を超えた配慮までしがちになりますが、いつの間にかそれが当たり前のこととなり、相手の要求はエスカレートしていきます。期待に応え続けることができなくなると、今度は逆に攻撃の対象とされてしまうことがあるのです。





このようなタイプの人が悩みごとを相談してきたら、きちんと公私を分けて対応することが基本となります。

対応するのに割ける時間を伝えて、ズルズルと話を聞かないこと、できること・できないことを最初の時点で明確に伝えることが重要です。関係者みんなで、本人の特性を共有したうえで、このような枠組みを崩さないようにする必要もあります。

1人だけで対応するのはできるだけ避けて、相談ごとについても複数人で確認するようにしましょう。そのような意味で、林さんがOさんと情報共有できていたことは良かったと思います。

自死をほのめかすような発言については、“周りに注目してもらうための脅し”と早々に結論づけてしまうことは、避けなければいけません。

特に自傷行為などに及んでいる場合は要注意で、部署だけで解決しようとせず、必ず職場の健康管理室や産業医と情報を共有するべきでしょう。

現在、Mさんは心身に不調をきたしたという理由で会社を休みがちになっており、退職を考えているということでした。今となっては、彼女が転職を繰り返した理由もわかるような気がすると、林さんとOさんは話していました。

（舟木 彩乃 ： 心理学者、公認心理師、精神保健福祉士、官公庁カウンセラー）