¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè7Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç³«»Ï1»þ´Ö30Ê¬Á°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀèÈ¯¤Î¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤â¥Ý¡¼¥ë´ÖÁö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñ²Î¡¢¥«¥Ê¥À¹ñ²Î¤¬Î®¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÂç¹ç¾§¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤ËÂç´¿À¼¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤Ë¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬¸å¤í¤«¤é²¿¿Í¤â¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æµ¤¤ò»¶¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Êá¼ê¤òÎ©¤¿¤»2µå¡¢ºÂ¤é¤»¤Æ29µå¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµåÃæ¤Îµå¾ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤ÈÅê¼ê¤Î2²ó¡¢ÂçÃ«¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¡ÖºòÌëÈà¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤¤¤¯¤ÈÈà¼«¿È¤¬¸À¤Ã¤¿¡£²¿¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£½Ð¤Æ¤¤Æ¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¡¢¤É¤¦Åê¤²¤ë¤«¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¼¡Âè¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÅê¼êµ¯ÍÑ¥×¥é¥ó¤Ï¡Ë¥²¡¼¥à¤Î¿Ê¤ßÊý¼¡Âè¤À¤«¤éÍ½Â¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤Þ¤ºÂçÃ«¤ÎÅêµå¼¡Âè¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï10·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎWSÂè4Àï¤ËÀèÈ¯¡£Á°Æü¤ÎÂè3Àï¤Ç±äÄ¹18²ó¤òÀï¤¦·ãÆ®¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢6²ó6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ÏÃæ3Æü¡£ÄÌ¾ï¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¸å¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎMVPÁª¼ê¤¬WSÂè7Àï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï1934Ç¯¥Ç¥£¥¸¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¡¢1945Ç¯¥Ï¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ï¥¦¥¶¡¼¡¢1956Ç¯¥É¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥«¥à¡¢1968Ç¯¥Ü¥Ö¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÊÆ½Ð¿È°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤âMLB»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤Ç¡¢2017Ç¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ°ÊÍè¤ÇÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£