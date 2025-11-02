「ダボっとしたの苦手」でも大丈夫！【GU】大人に似合う♡「体型カバーシャツ」

体型カバーしたいけれど、ダボっとしているのは、野暮ったく見えそう……。そんなミドル世代におすすめしたいのは【GU（ジーユー）】のシャツ。気になる部分をカバーしつつ、きちんと見え。バサッと着るだけでおしゃれな雰囲気もまとえるシャツは、大人コーデの強い味方になるかも。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にして。

体型カバーとおしゃれ見えを両立できる優秀シャツ

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

肩まわりにゆとりを持たせた、体のラインを拾いにくいドルマンスリーブが特徴。腰まわりがすっぽり隠れる長めの着丈で、気になる部分をまるっとカバー。「すとんと落ちるきれいなシルエット」（公式オンラインストアより）で、リラックス感があるのに、きちんと見えする着こなしを楽しめるのが魅力です。オフホワイト・ブラック・ブルーの3色展開。

オールブラックで決める大人フェミニンスタイル

GUのスタッフさんは、ティアードスカートを合わせたフェミニンスタイルを提案。クールに決まるブラックでまとめることで、甘さ控えめに大人に似合う着こなしに。「ドルマンスリーブデザインが抜襟テクニックを自然とお手伝いしてくれるんです」とコメントしているように、おしゃれが苦手な人も簡単にこなれ感のあるスタイルを楽しめそうです。

トレンド感たっぷりの秋映えコーデ

ダークトーンに偏りがちな秋コーデに、明るく爽やかな抜け感を与えるブルーシャツ。ブラウンのパンツを合わせれば、トレンド感たっぷりの着こなしに。スタッフさんのように、ボーダートップスを肩がけしてアクセントにすることで、シンプルなワンツーコーデもグッとおしゃれな雰囲気に仕上がりそうです。

おしゃれ上級者のプレッピースタイル

こちらのスタッフさんは「ベストにシャツをレイヤード & チェックスコートを合わせてプレッピースタイル」に。1枚でもサマ見えするシャツにベストを重ねることで、おしゃれ度がさらにアップ。メリハリ感が出て、スタイルアップも狙えそうです。マスタードやブラウン、ネイビーの秋っぽい色も取り入れて、季節を感じられるコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i