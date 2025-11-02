米国ダート競馬の最高峰G1である「ブリーダーズCクラシック」が1日（日本時間2日早朝）、カリフォルニア州のデルマー競馬場（2000メートル）で行われ、日本から参戦したフォーエバーヤング（牡4＝矢作、父リアルスティール）が優勝した。日本調教馬のBCクラシック制覇は史上初の快挙。海外G1は今年2月のサウジカップに続く2勝目となった。フォーエバーヤングのオーナーでサイバーエージェント社長の藤田晋氏も現地観戦。歓喜に酔いしれた。

レース前半から2番手で追走したフォーエバーヤングは4角を先頭で回り、前年優勝のシエラレオーネ（牡4）の追い上げをかわして先着した。管理する矢作芳人師（64）は海外G110勝目で、自身が持つJRA所属調教師の海外G1最多勝記録を更新。BC競走は21年「ディスタフ」（優勝馬マルシュロレーヌ）、同年「フィリー＆メアターフ」（同ラヴズオンリーユー）に続いて3勝目となった。

藤田氏はシエラレオーネの怒とうの追い上げをかわしてフォーエバーヤングが1位入線した瞬間、ガッツポーズ。矢作師らと抱き合って喜んだ。レース後に自身のX（旧ツイッター）を更新し「日本からの応援、本当にありがとうございました！」と応援に感謝した。