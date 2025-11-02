秋田市で開かれた超神ネイガー（右）のショー＝2025年6月

全国にいるご当地ヒーローの草分け的存在とされる秋田県の「超神ネイガー」が2025年、誕生から20年を迎えた。秋田弁を話し、きりたんぽの形をした「キリタンソード」などの武器で地域の敵と戦う人気者。平和を守るだけでなく、交通安全教室や田植えにも参加して子どもにも大人にも愛され続けている。（共同通信＝山田純平）

「がんばれ！がんばれ！」。6月の土曜日、秋田市のショーに集まった親子連れら100人以上の声援を受け、ネイガーの必殺技「比内鶏クラッシュ」が自然破壊をたくらむ邪神クレーガにさく裂した。勝利したネイガーが自然の大切さを訴えると、子どもたちは真剣に耳を傾けていた。

最前列で応援した秋田市の小学4年中村琉さん（10）はファン歴8年で「武器やポーズがかっこいい」と話す。20周年のネイガーにファンレターを贈ったという。

ネイガーは、コメ農家の青年がナマハゲの力を借りて変身する設定だ。県内外で年間130回以上のショーや撮影会を開催している。X（旧ツイッター）のフォロワーは10万人を超えた。

2005年、地域活性化の力になりたいと考えた30代の有志らが誕生させた。以来、ショーに加えて自治体や企業と積極的にコラボ。「地元の暮らしの中で日常的に活動している。身近さこそが愛される大きな要因では」（作者）という。

今年は「リブート・プロジェクト」と題して由利本荘市のアリーナを貸し切った運動会も開催し、大人のファンも多く訪れた。湯沢市の会社員小林広樹さん（32）は会場で「頑張っている姿を見ると自分の励みになる」と熱く語った。

誕生日の6月12日には自ら記者会見に臨んだネイガー。「応援してくれた全ての皆さんのおかげで20周年を迎えられた。これからも仲間と一緒に秋田を盛り上げて元気にしたい」。戦いは続く。

ショーの後、子どもたちと記念写真に納まる超神ネイガー（左）＝2025年6月、秋田市