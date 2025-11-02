¡ÚÏ¢Â³¶õ»£¡ÛÅ·Á³µÇ°Êª¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤ÇÅÚº½ÅêÆþ¤¬¡Ä¶üÏ©¡õ³ûÀî¤Ç¿Ê¤à¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß¸½¾ì¤Î¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¼ÂÂÖ
Ëä¤áÎ©¤Æ¤¿ÅÚ¤«¤é¤Ï²¼¿å¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤¤¬¡Ä¡Ä
¼¾¸¶¤ÎÃæ¤Ç±©¤òµÙ¤á¤ë¡¢ÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Î¿Æ»Ò£³±©¡½¡½¡££±±©¤Ïº£Ç¯¤Î½Õ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤À¿ÆÄ»¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÍÄÄ»¤À¡£¤½¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥ó¥×¥«¡¼¤¬ÅÚº½¤òÅêÆþ¤·¡¢À¸³è¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¾¸¶¤¬Ëä¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ê2ËçÌÜ¼Ì¿¿¡Ë¡£
½ÅÍ×¤Ê¼¾ÃÏ¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¥é¥à¥µ¡¼¥ë¾òÌó¤ÎÅÐÏ¿ÃÏ¡¢¶üÏ©(¤¯¤·¤í)¼¾¸¶¡ÊËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¡Ë¤Ç¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡ÊÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ë¤Î·úÀß¤ò½ä¤ê¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¿ÃÏ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤ÉÀßÃÖ¾ò·ï¤ÎÎÉ¤¤¶üÏ©»Ô¤Ç¤Ï¡¢È¯ÅÅÍÆÎÌ¤¬10KW¤òÄ¶¤¨¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤Ï600·ï°Ê¾å¤¢¤ê¡¢·×²èÃæ¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤âÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à21¸ÄÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¡£´Ä¶ÇË²õ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬Áý¤¨¡¢»Ô¤Ï£²Ç¯Á°¤«¤éÀßÃÖ´ð½à¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë»Üºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··×²è¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤º¡¢»äÍÃÏ¤Îºâ»º¸¢¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Ë¿·Àß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶üÏ©»Ô¼¾¸¶Å¸Ë¾Âæ¤«¤é£²Ò¤Û¤ÉÆîÀ¾¤Ë¤¢¤ë»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¡£¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤äÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥¥¿¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤¬À¸Â©¤¹¤ë¾ì½ê¤À¡£»Ô¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿·×²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó4Ëü2000Ö¤ÎÉßÃÏ¤Ë6600Ëç¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÉß¤µÍ¤á¤Æº£Ç¯10·î¤«¤é¤Î²ÔÆ¯¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê·×²è¤ÏÃÙ±ä¡Ë¡£
¶üÏ©»Ô¤Ï»ö¶È¼Ô¤Ë´õ¾¯À¸Êª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½½Ê¬¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤ï¤ºº£Ç¯£¶·îº¢¤«¤é¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤¬¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤¿ÅÚ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÇËÊÒ¤äÅÅÀþ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥´¥ß¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÅÚ¤«¤éÉº(¤¿¤¿¤è)¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«»þÀÞ¡¢²¼¿å¤Î½¤¤¤â¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹©»ö¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¶üÏ©»Ô¤Ë17¥õ½ê¡Ê¸å¤Ë£²¥õ½êÇÑ»ß¡Ë¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤òÆÏ¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á16¥õ½ê¤¬¡ÖÆÃÊÌÊÝÁ´¶è°è¡×¤Ç¤Î·×²è¡£Æ±¶è°è¤Ï10·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿»Ô¤ÎÂÀÍÛ¸÷µ¬À©¾òÎã¤Ç¡¢´õ¾¯¼ï¤ÎÀ¸Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤À¡£¹©»ö¸½¾ì¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ëÌÔ¶ÙÎà(¤â¤¦¤¤ó¤ë¤¤)°å³Ø¸¦µæ½ê¤ÎóîÆ£·ÄÊåÂåÉ½¤¬Ê°¤ë¡£
¡Ö´õ¾¯¼ï¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»öÁ°Ä´ºº¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÀìÌç²È°ì¿Í¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤À¤±¡£¡Ê´õ¾¯¼ï¤Î¡Ë¥ª¥¸¥í¥ï¥·¤ÎÄ´ºº¤âÈË¿£(¤Ï¤ó¤·¤ç¤¯)´ü¤Î£²·îÃæ½Ü¤«¤é£¹·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Ï10·î¤Î£³Æü´Ö¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹âÄãº¹200£í¤Î»³¤ò´ÝÍç¤Ë¡×
¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ê´íµ¡¤ËÉÎ(¤Ò¤ó)¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌîÀ¸À¸Êª¤ä¼«Á³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
ÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢250ËüÖ¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à53¸ÄÊ¬¡Ë¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ÎÃæ¤Ë47ËüËç¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÊÂ¤Ù¤ë·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹©»ö¤Ïº£Ç¯£µ·î¤ËÃå¹©¤·¤¿¤¬¡¢5ËçÌÜ¡¢6ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢37ËüËÜ¤â¤ÎÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ï¼(¤Õ¤â¤È)¤Î½¸Íî¤Î½»Ì±¤ÏÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¡£¹©»ö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¾¡ËôÔ¢¹¾¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÉß¤µÍ¤á¤ëÊ¿¤é¤Ê¾ì½ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÄãº¹200£í¤Î»³¤ò´ÝÍç¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈøº¬¤òºï¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚº½¤ÇÂô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë·×²è¤Ç¤¹¡££¶Ç¯Á°¤Ëµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤Î·×²è¤Ï¡¢ËÉºÒ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤¿¿·¤·¤¤¸©¤Î¿³ºº´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á°ÂÁ´¤âÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ê¤ÉºÒ³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÀ¹ÅÚ¹©»ö¤ò¶¯¹Å¤Ë¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢»³¤¬Êø²õ¤·²ÏÀî¤Î¹¿¿å¤¬µ¯¤¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¸©¤Ï»ö¶È¼Ô¤Ë58¥õ½ê¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤·×²è¤Ø¤Î¸«Ä¾¤·¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£Á´¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤°ì¶¶Âç³Ø¤Î»³²¼±Ñ½Ó½Ú¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ñ¤¬¸ÇÄê²Á³ÊÇã¤¤¼è¤êÀ©ÅÙ¡ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤òÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬°ìÄê²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤ò¹ñ¤¬ÌóÂ«¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¡¢Î©ÃÏ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¬À©¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼ÌäÂê¤Ë·Ò(¤Ä¤Ê)¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¹ñ¤¬µ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¾òÎãÀ©Äê¤äÀßÃÖÃÏ¶è¤Î¶èÊ¬¤±¤ò¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
À¯ÉÜ¤Ï´Ø·¸¾ÊÄ£Ï¢Íí²ñµÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤äµ¬Î§¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ÎÀ§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î7Æü¹æ
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§·Á»³¾»Í³¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë