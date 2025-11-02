競馬ブリーダーズカップ

米競馬の祭典・ブリーダーズカップ（BC）が現地1日、米カリフォルニア州デルマー競馬場で行われ、メインのBCクラシック（ダート2000メートル）で日本から参戦したフォーエバーヤング（牡4、矢作）が優勝を果たした。日本馬初となる歴史的快挙に、海外のファンも沸いた。

好スタートから2、3番手を進めたフォーエバーヤング。淡々と流れ、4コーナーから徐々に進出。コーナーワークで先頭で最後の直線に立った。そのまま坂井の激励に応え、追撃を封じ先頭でゴールした。1着になると客席にいたオーナーの藤田晋さんは絶叫。矢作調教師と抱き合った。

日本馬による初制覇という歴史的快挙。X上の競馬ファンからも偉業を称える声が上がった。

「まじですごい！！」

「非現実的な馬だ」

「なんて素晴らしいレースだ！スタートから最終コーナーまで、本当に安定していて、ポジショニングもペースも良かった」

「おめでとう、日本！！！」

「このレースはまさに期待通り素晴らしかった。フォーエバーヤングの見事な勝利は当然のものだったわ」

「やった！！！ フォーエバーヤング！！！」

「日本にとって歴史的な瞬間だ！！！」

「夢のような競馬だった。フォーエバーヤングが最高だった！」

フォーエバーヤングは父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング、母父コングラッツという血統。重賞は24年G1サウジカップ、東京大賞典など9勝。通算13戦10勝。馬主はサイバーエージェント代表取締役社長の藤田晋さん。



（THE ANSWER編集部）