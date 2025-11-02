大人買いしちゃうーーッッ！！（幸）【ガチャ】心ときめく「新作アイテム」

大人気の【ガチャ】に平成女児が思わず反応してしまいそうなシリーズを発見！ 当時使っていた人も多そうな、懐かしのアイテムが可愛いカプセルトイになって登場しています。また、貴重な限定コラボアイテムが手に入るカプセルトイも登場し、どちらも目が離せません。そこで今回は、大人買い必至な「新作アイテム」をまとめました。

懐かしの文房具がミニチュアになって登場

「Mezzo Piano（メゾピアノ） ふでばこコレクション」は、人気子ども服ブランド【mezzo piano（メゾピアノ）】の文房具をミニチュアにしたシリーズ。多くの平成女児が使っていたであろう缶ペンケースやカラフルな鉛筆キャップなど、思わずテンションが上がってガチャを回したくなるラインナップになっています。

どれも大当たりなラバーマスコット

メゾピアノのブランドキャラクターベリエちゃんとハローキティがコラボした「メゾピアノ × ハローキティ カプセルラバーマスコット」。全8種類のラインナップは、それぞれエンジェルver.とベリーver.に分かれたデザインとなっています。どのデザインが当たっても大当たりですが、どれも可愛すぎてコンプリートを狙わずにはいられません。

平成レトロブームでリバイバルしたメゾピアノの【ガチャ】シリーズ。懐かしの文房具もキュートなコラボマスコットも楽しめる「新作アイテム」が揃っているので、ぜひ探してみて。

