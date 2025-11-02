女子ゴルフ界で活躍した沖縄県出身の宮里藍さんが後進育成を目的に、全国から有望な中学１年〜高校２年の女子選手を集めた大会「宮里藍インビテーショナルＳＵＮＴＯＲＹ」を毎年開いている。

ラウンドに加え、力点を置いているのがメンタルトレーニングの講習だ。

所属企業のサントリーの支援を受け、２０１９年に始めた取り組み。今年は初日の練習日も含めて９月２６〜２８日に宇都宮市のゴルフ場で開催し、３４人のプロの卵が参加した。

期間中に行う講習で宮里さんが訴えた柱の一つが、感情のコントロールだ。１日で１８ホールを回ればミスショットも出る。ただ「ネガティブな感情のままプレーすればミスの連鎖を断ち切るのは難しい」と呼びかけ、「行動」が大事だと指摘した。ルーチンとして「水を飲む」などの行為をはさみ、切り替えて次の一打に臨む必要性を説いた。

現役引退後、ジュニア選手に伝えたいことが、メンタルとの向き合い方だった。米国女子ツアーで大スランプに陥った後、スウェーデン出身のコーチが「ビジョン５４」という名前でまとめたゴルフ哲学を学び、メンタルの整え方を覚えたことで復活した経験があったからだ。

講習を踏まえて２日間のラウンドに臨み、通算５アンダーで優勝した福井工大福井高２年、信藤希さんは「気持ちの切り替えを学んだおかげで、１日目に５ホールまでで４オーバー打ったけれど、そこから２連続バーディーをとれた」。さっそく哲学は伝わったようだ。（渡辺直樹）