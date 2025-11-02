ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¤ò¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈäÏª¡¡Åß¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡Ú¥µ¥Ä¥³¥ì2025AW¡Û
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬1Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡ÊËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù(Î¬¾Î:¡Ø¥µ¥Ä¥³¥ì2025AW¡Ù)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¥µ¥Ä¥³¥ì¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÊÌ°áÁõ¤Ç¤âÅÐ¾ì¡ª¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿ËÜÅÄ¼ÓÍè
¡¡½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRay¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëËÜÅÄ¤Ï¡¢Æ±»ï¤Î¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËRay¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Á´¿È¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥¬¡¼¥ê¡¼¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤Î¥Ï¥Ã¥È¤ä¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬ËÜÅÄ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¥µ¥Ä¥³¥ì2025AW¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖICE MONSTER¡×¡£¤³¤ì¤Ï¼ùÌÚ¤¬Àã¤ÈÉ¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤Ê²øÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¼«Á³¤ÎÂ¤·ÁÈþ¡¢¡È¼ùÉ¹¡É¤ò»Ø¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸·Á¤Î¤Ê¤¤¼ùÉ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¸ÄÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Êºß¤êÊý¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡£
