Travis Japan川島如恵留、Snow Man阿部亮平の“粋な計らい”告白「僕のお休みのニュースを聞きつけて…」
7人組グループ・Travis Japanが、1日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）に出演。川島如恵留が、活動休止時にSnow Man・阿部亮平からもらった粋な計らいを明かした。
【写真】舞台単独初主演を務める川島如恵留の撮り下ろしカット
2024年12月に体調不良のため活動休止し、今年6月に復帰した川島は、ボードを持ち込み、「僕のお休みのニュースを聞きつけて、（阿部が）作ってくれた謎解きです」と紹介。「阿部が、のえるにゆっくりでもいいからして欲しいと願う二字熟語は何？」というお題のクロスワードだった。その答えは「快復」。「体力が戻る回復ではなく、快く戻る全開した状態で帰ってきてね、ゆっくりでもいいから」という思いが込められていた。
阿部からの気遣いに川島は「（涙が）流れました」と感激。「『ごめんね』ってみんなに思いながらも、皆が背中を押してくれてお休みに入れた。今、自分は良い意味でも悪い意味でも1人だと感じたんです。阿部くんからこの言葉が来て、『1人じゃなかった。Travis Japanの川島如恵留としてお休みさせてもらってるんだ。ちゃんといつか戻らなきゃという思いにさせてくれた」と振り返った。
Travis Japanは、今回が7人そろって初めての同番組出演だった。民放で初歌唱となる「99 PERCENT」と最新曲「Disco Baby」の2曲を披露した。
